Medicul Vasile Astarastoae ii indeamna pe credinciosi sa dea statul roman in judecata: "Ne vor lua si sarbatoarea Nasterii Domnului"

"Libertatea de religie sau credinta este un drept care are mai multe dimensiuni: individual, colectiv, institutional, educativ etc. In Romania, acest drept este adesea limitat. Romania este listata de OSCE in grupul tarilor care au luat cele mai dure masuri de restrictionare a libertatii religioase inca de la inceputul pandemiei", a scris Vasile Astarastoae.Fostul presedinte al Colegiului Medicilor din Romania sustine ca starea de pandemie n-ar justifica incalcarea Constitutiei."Traim o perioada grea si urata. Guvernul a legiferat in aceasta perioada tot felul de legi croite pe genunchi si a fost sanctionat de Curtea Constitutionala. Tot felul de comitii si comitete (strategice sau mai putin strategice) au elaborate masuri excesive, care au fost anulate de instante.Starea de pandemie nu justifica legiferarea amatoristica, dimpotriva. Indiferent cat de drastic si rapid vrem sa impunem anumite masuri de protectie a populatiei impotriva bolilor, nu avem voie sa uitam sau sa incalcam Constitutia si celelalte angajamente internationale pe care ni l-am luat"Vasile Astarastoae este de parere ca decizia recenta, privind interzicerea pelerinilor la Sfanta Parascheva de la Iasi, este una "ilegala, abuziva si stigmatizanta"."Recenta decizie de a impiedica crestini din alte localitati sa participle la pelerinajul anual la Sfanta Parasceva la Iasi este ilegala, abuziva si stigmatizanta. Ea nu respecta nici macar conditiile pentru izolare redactate de autoritati . O adunare de persoane poate fi restrictionata in functie de riscul (potentialul) de raspandire a infectiei. Ori, datele din ultimile doua luni arata ca focarele (clusterele) nu au avut in Romania punct de plecare slujbele si adunarile religioase, dar gasim spitalele, asezamante de batrani/copii, institutii publice etc. Nu exista nicio biserica sau adunare religioasa identificata. Prin urmare, este greu de inteles ca in tot orasul Iasi accesul este liber mai putin in curtea Catedralei. Pe ce date stiintifice se bazeaza aceasta interdictie?S-a spus ca din cauza timpului petrecut de pelerini in autocare creste riscul de infectare. Atunci de ce deplasarea cu autocarul este permisa pentru alte persoane si interzisa numai pentru pelerini? Sa intelegem ca alte persoane au voie sa (se) infecteze? Sau in afara de pelerini restul oamenilor au imunitate crescuta. Dar la cei care se deplaseaza cu masina proprie care este riscul?S-a spus ca o multime dezorganizata constitue un pericol pentru sanatatea publica. Este o stigmatizare si o ofensa adusa pelerinilor fara nicio dovada. Pelerinii sunt mult mai disciplinati decat cei care au fost mobilizati la vot de guvernanti. Atunci nu a fost un pericol pentru sanatatea publica?S-a spus ca si in alte tari pelerinajele au fost interzise si se da exemplu Arabia Saudita. Fals. Pelerinajul anual de la Mecca s-a desfasurat anul acesta, dar cu doar 10.000 de musulmani."Astarastoae ii indeamna pe credinciosi sa actioneze in instanta."In primul rand, credinciosii pot ataca decizia in instanta. O asemenea actiune privind limitarea dreptului la libera circulatie si impiedicarea accesului pe baza unui criteriu discriminator (locul de resedinta) este scutita de taxa de timbru. Cateva mii de astfel de actiuni poate ii vor trezi la realitate pe cei care iau astfel de decizii. As fi deschis si eu o asemenea actiune, dar din pacate (sau din fericire) am buletin de Iasi.Apoi, scrieti parlamentarilor. Gasiti adresele lor de e-mail si scrieti-le. Se apropie alegerile din 6 decembrie si vor fi mai atenti pentru ca sunteti votanti.Daca nu luam atitudine, atunci ne vor lua si sarbatoarea Nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos", a adaugat Vasile Astarastoae.