VIDEO Cei trei tineri retinuti dupa ce au batut un baiat in Targu Jiu, lasati in libertate

Printre cei trei este si o fata, in varsta de 15 ani, care a fost martora la agresiune, timp in care fuma si ii provoca pe ceilalti sa bata victima."In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca la data de 7 mai, un tanar de 14 ani, din orasul Balcesti, judetul Valcea, care locuieste fara forme legale in comuna Barbatesti, in timp ce se afla pe raza municipiului Targu Jiu, ar fi fost agresat de catre doi tineri de 15 si 18 ani si o tanara, de 15 ani, toti din municipiul Targu Jiu.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, cercetarile continuand in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt", se arata intr-un comunicat al Politiei Targu Jiu.