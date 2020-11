Actorul Gheorghe Visu este internat la "Matei Bals", conectat la oxigen. Are 69 de ani

Unul dintre cele mai cunoscute roluri interpretate de Gheorghe Visu, in varsta de 69 de ani, este State Potcovaru din "Inima de tigan"."Nu stiu ce sa va spun cu certitudine, care este in prezent starea lui Geo. Am citit duminica noapte, tarziu, postarea lui de pe Facebook , unde pare ca lasa sa se inteleaga ca s-a imbolnavit de COVID. Pe de alta parte, Geo are ceva probleme pulmonare mai vechi si ma gandesc ca i-or da de furca in perioada asta mai aparte. Il voi suna in cursul zilei de astazi, atunci cand voi considera ca poate vorbi. Voi incerca ca telefonul meu sa pice intre programul vizitelor medicilor. Si voi refuza sa ma gandesc la lucruri neplacute", a declarat Carmen Tanase, potrivit dcnews.ro.