Agentiile de turism din Grecia sunt pesimiste si nu se asteapta sa atinga anul acesta mai mult de 25%-30% din volumul din 2019

Agentii de turism au facut deja estimari sumbre despre sezonul turistic din acest an dupa deschiderea granitelor la 1 iulie, iar trista realitate a iesit la suprafata, dat fiind numarul scazut de vizitatori internationali si vointa localnicilor de a calatori in interiorul tarii sau in afara ei.Potrivit unui raport al publicatiei online News247, care a stat de vorba cu marii touroperatori, estimarile acestora de redresare a turismului sunt scazute. Acestia nu se asteapta in acest an sa atinga mai mult de 25%-30% din volumul din 2019. Agentiile de turism se lupta acum pentru "salvarea sezonului" si isi pun sperantele in rezervarile last-minute, fie pentru pachete in tara, fie in afara ei."Dintre cei care au facut rezervari, 60-65% din turisti si-au amanat calatoriile pentru anul urmator. 15% si-au anulat complet calatoriile, iar 20% spun ca vor calatori cand se vor deschide aeroporturile, deoarece inca vor sa mearga in vacanta", spune Lysandros Tsilidis, presedinte al Federatiei Asociatiilor Agentiilor de Turism si Calatorii din Grecia."Suntem de parere ca, prin mult efort, vom fi capabili sa ne apropiem de 15-20% din numarul de sosiri din anul precedent. Cei ce cred ca vom lucra in iulie si august se insala. Cu 45 sau 60 de zile lucratoare, chiar daca toate locurile de cazare sunt ocupate, tot ai pierdut trei cincimi din produs", adauga el.Agentiile de turism afirma ca nu exista nicio modalitate prin care pot ajunge la cifre mai ridicate, deoarece majoritatea hotelurilor sunt inchise si constituie o mare problema si faptul ca numarul zborurilor este redus. Ar trebui sa mai treaca cel putin doua saptamani pana se vor vedea primele rezultate, adauga ei.Acestia nu impartasesc entuziasmul guvernului si al publicatiilor principale referitor la zborurile care aterizeaza. "De exemplu un avion aterizeaza aici, dar nu stim cati turisti se afla la bord. Este acel moment din an in care studentii si grecii se reintorc acasa. Deci nu trebuie sa sarbatorim doar pentru ca vedem aterizand cateva avioane", subliniaza Lysandros Tsilidis.Potrivit lui Aggelos Lambrou, director executiv al uneia dintre cele mai mari agentii de turism din tara, Manessis Travel, "de indata ce statele au anuntat masuri de restrictie, anularea rezervarilor a atins un procent de 100%. Din fericire pentru Grecia, gestionarea eficienta a intregii situatii a transformat tara noastra intr-o destinatie sigura".Acesta a adaugat ca exista incertitudini legate de traiectoria pandemiei, iar turistii au in mod normal circa 10-15 zile la dispozitie pentru a se decide daca si unde isi vor petrece vacantele. Daca nu vor aparea surprize, 30% din volumul de anul trecut ar putea fi salvat."Daca vom atinge 20-30% din cotele normale, iar scaderea va fi limitata la -70%, vom considera asta un succes", a spus Lambrou.