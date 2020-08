Cine este Ciprian Napy, presupusul ucigas al interlopului Emi Pian. Este internat in spital dupa ce ar fi fost taiat cu o sabie pe spate

Politistii continua ancheta in cazul rafuielii interlope in care a fost omorat Florin Mototolea, zis Emi Pian, lider al clanului Duduienilor. Potrivit cancan.ro, principalul suspect in cazul crimei in care a fost ucis Emi Pian, Ciprian Napy, nu a putut fi inca audiat, fiind internat in spital dupa ce ar fi fost taiat pe spate cu o sabie.Potrivit sursei citate, conflictul ar fi pornit de la faptul ca Emi Pian i-ar fi imprumutat unui barbat suma de 50.000 lei in timpul unei partide de barbut. Jucatorul de barbut ar fi imprumutat deja bani de la Napy, care i-ar fi reprosat lui Pian ca incalca regulile nescrise ale afacerii."S-au injurat 30 de secunde, apoi s-au luat la imbranceli, care au mai durat alte 30 de secunde. Mai apoi, Ciprian Napy a scos un cutit si l-a injunghiat pe Pian in gat, apoi in zona plamanilor, dupa care a vrut sa se asigure ca il termina si i-a taiat artera femurala. Totul a durat maximum un minut, nimeni nu intelegea cu exactitate ce se intampla", ar fi declarat un martor al evenimentului pentru cancan.ro