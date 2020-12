Reformele din MAI. Seful Sindicatului Europol: "Exista o neconcordanta intre ceea ce isi doreste ministrul Justitiei si ceea ce nu stie ca se va intampla ministrul Internelor"

Neconcordante

Viitorul ministru al Internelor nu vrea sa dezbata reformele cu sindicatele

Ce isi doresc politistii: functiile de conducere sa nu mai fie ocupate politic

Cum se ocupa functii de conducere pe criterii politice

Reformele in MAI, conform programului de guvernare

Sindicatele spun ca in acest program de guvernare prevederile sunt generaliste, iar reforma nu i-ar avantaja foarte mult pe cei din structurile Ministerului Afacerilor Interne."Ne-am uitat si noi peste programul de guvernare si am descoperit ca pe partea Ministerului Afacerilor Interne vorbim despre generalitati si prevederi care nu au niciun fel de consistenta. De asemenea, am observat ca acest plan de guvernare nu este coroborat in integralitate, pentru ca pe de o parte, in capitolul de Justitie vedem ca ministrul Justitiei isi propune sa preia politia judiciara din cadrul Politiei Romane, in cadrul parchetelor, pentru a eficientiza activitatea de urmarire penala.Ori aceasta modificare radicala nici macar nu se regaseste in cuprinsul reformelor propuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne", a explicat Cosmin Andreica, seful Sindicatului Europol."Exista aceasta neconcordanta evidenta intre ceea ce isi doreste ministrul Justitiei si ceea ce nu stie ca se va intampla, ministrul Internelor, teoretic.Acest lucru ar insemna, probabil, transferarea a peste 10.000 de politisti in cadrul parchetelor, similar cu modul in care, in momentul de fata, sunt detasati politisti din cadrul DIICOT si DNA Practic, vom avea politisti care vor fi platiti pe nivelul salarial actual, adica pe 3.500 de lei si vor primi atributii la fel ca procurorii care au salariul de 14.000 de lei.Din punctul nostru de vedere, clar va implica niste consecinte deosebite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, daca se va realiza acest lucru", a mai spus Cosmin Andreica.Presedintele Europol spune ca in programul de reforma nu se face nicio trimitere la partenerii sociali, dand de inteles, astfel, ca nu se vrea o colaborare cu reprezentantii angajatilor din MAI."Se pare ca viitorul ministru isi doreste sa continue aceasta politica a lui Marcel Vela , de a decide el si inca doi-trei oameni, viitorul si strategia MAI. Din luna februarie, niciun sindicat nu a mai avut nicio intalnire cu ministrul de Interne.Orice masura, orice strategie, orice reforma care va avea loc la nivelul Ministerului de Interne, trebuie sa fie dezbatuta cu reprezentantii partenerilor sociali, adica ai sindicatelor si ai patronatelor pentru ca noi suntem reprezentantii oamenilor asupra carora se vor rasfrange aceste reforme", a mai spus Andreica."Este clar ca ne dorim obiective pe termen scurt, mediu si lung, pentru ca in ultimii 10 ani de zile, in MAI s-au facut doar carpeli, fie ca a fost vorba despre legislatie, resursa umana, cariera.Ne dorim niste reglementari foarte clare asupra carierei politistului pentru ca functiile de conducere sa nu mai poata fi ocupate politic. Ne dorim sa fie puse la punct criterii despre ce etape sa conduca fiecare politist pentru a ajunge intr-un anumit loc si sa nu mai fie ca acum cand in functii de conducere sunt numiti politisti care in mod normal nu ar indeplinii criteriile pentru acele posturi.Apoi vorbim despre salarizare si aici vorbim despre eliminarea discriminarilor si a inechitatilor salariale existente in momentul de fata la nivelul MAI. Aici nu se aplica principiul "dupa munca egala, remuneratie egala", ceea ce da nastere unor frustrari si de aici, a unui serviciu politienesc de slaba calitate", a mai spus seful Sindicatului Europol.Cosmin Andreica a mai precizat ca trebuie avute in vedere doua standarde, primul este cel ca in functie de situatia operativa sa existe si numarul de politisti necesari."In momentul de fata totul este politic si se stabileste arbitrar organigrame si structuri care nu fac fata nevoilor cu care se confrunta comunitatile", a precizat Andreica.Al doilea standard se refera la incarcarea si volumul de munca al politistilor mai ales din structurile de investigatii criminale. Astfel, se doreste ca in functie de numarul cazurilor si de complexitatea acestora, la un anume numar de dosare sa fie cate un politist. Astfel, in functie de numarul sesizarilor sa fie alocat si numarul politistilor care sa ocupe functii in acele structuri."Aceste lucruri sunt deosebit de importante pentru a putea porni la drum, cu o perspectiva de 5-10 ani de zile in care sa recapatam increderea populatiei in institutiile MAI si sa putem profesionaliza si sa pregatim profesionisti in interiorul sistemului", a mai spus Cosmin Andreica.Cosmin Andreica a mai aratat ca la Salaj, "judetul de bastina al domnului Bode", ginerele unui primar a terminat Academia de Politie, "a fost incadrat la Serviciul "Doi s'un sfert" (DIPI) a fost transferat la IPJ Salaj, iar dupa cinci zile, la varsta de numai 27 de ani, a fost imputernicit adjunct al inspectorului sef al IC Salaj (Biroul de Investigatii Criminale), functie pe care nu avea cum s-o ocupe sub nicio forma daca s-ar fi scos posturile la concurs".Seful Sindicatului Europol mai spune ca problema concursurilor este una stringenta. "Ministrul Vela a venit pe fondul unor nemultumiri de pe vremea mandatului lui Carmen Dan care a folosit excesiv instituia imputernicirii, adica a exercitarii temporare a unor functii de conducere si nu a facut decat sa continue, acest trend, astfel pe tot parcursul mandatului domnului Vela nu a fost scos niciun post de conducere la concurs". Cosmin Andreica mai precizeaza ca au fost numiti politic sefi la toate structurile din toate nivelurile.Potrivit programului de guvernare, printre structurile MAI care vor suferi modificari sunt DGA, jandarmeria si politia locala.- In ceea ce priveste Directia Generala Anticoruptie (DGA), cadrul legal al acestei structuri va fi revizuit pentru a oferi competente doar pe aspectele de politie judiciara. "DGA va fi organizat pentru a redeveni un corp de elita", se arata in programul de guvernare.- Agentia pentru combaterea traficului de persoane va trece in subordinea Parlamentului.- Legea Jandarmeriei va fi actualizata pentru eliminarea dublarilor de competente cu alte institutii (cum e SPP) iar doctrina de interventie in forta va fi actualizata pentru a include o consultare cu factorii de decizie locala (primarii) in locul reprezentantilor Guvernului.- Cadrul legal care guverneaza Politia locala va fi refacut pentru a contribui la profesionalizarea acestui corp, integrat in cadrul MAI, care va fi in continuarea finantat de catre autoritatile publice locale.- Eliminarea suprapunerilor de competenta intre institutiile MAI, in principal Politia Romana si Jandarmeria Romana- Consolidarea mecanismelor de prevenire a criminalitatii - printr-o prezenta activa in segmentul stradal, in locurile si mediile cu potential criminogen, in raport de concluziile unor analize de risc ce vor avea in vedere nevoile de siguranta specifice fiecarei comunitati sau grup vulnerabil.- Crearea unui mecanism unitar, la nivelul judetului, care sa asigure resurse materiale pentru toate structurile operative ale MAI;- De asemena, se doreste digitalizarea structurilor prim "impunerea utilizarii procedurilor de lucru electronice si a sistemelor de management electronic al documentelor".- Dezvoltarea capacitatii MAI de politie aeriana. Mobilitatea elementelor criminogene face necesar ca, la nivelul Inspectoratului General de Aviatie, sa functioneze o structura care va sprijini misiunile MAI ce implica o componenta de politie aeriana.- In principal, rolul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti va fi reconsiderat, pentru a raspunde nevoilor actuale de pregatire profesionala a ofiterilor, in cele doua domenii majore: ordine publica si situatii de urgenta.In cadrul acesteia vor functiona Facultatea de Ordine si Securitate Publica, care va prelua atributiile formative, elementele de structura si personalul didactic ale Facultatii de Politie, Facultatii de Jandarmi, Facultatii de Politie de Frontiera si Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative si Facultatea de Pompieri.- Tinand cont de natura specializata a activitatii DGPI, asupra acestei directii se va realiza control parlamentar direct de catre Comisia comuna de control parlamentar asupra serviciului intern de informatii.Citeste si: