De ce au refuzat judecatorii externarea unui pacient roman cu forma usoara de COVID-19. Barbatul a invocat ca i se incalca dreptul la sanatate si tratament

Judecatorii au decis ca barbatul trebuie sa stea internat in spital pentru ca sufera de o boala genetica ce i-ar putea afecta starea de sanatate.Diagnosticat in 21 iulie cu COVID-19, un angajat al Primariei Barlad, judetul Vaslui, s-a prezentat la spital pentru evaluarea medicala, iar dupa cele 48 de ore de spitalizare, avand o forma usoara a bolii, a cerut externarea.Directia de Sanatate Publica Vaslui a refuzat, insa, externarea barbatului pe motiv ca acesta sufera boala Gaucher, o afectiune genetica cu factor de risc important in cazul pacientilor cu COVID-19. Astfel, DSP Vaslui a emis o dispozitie care il obliga pe pacient sa stea internat inca 12 zile in spital.Barbatul a contestat in instanta decizia DSP, iar prima faza a procesului s-a judecat la Judecatoria Barlad. In instanta, pacientul a aratat ca "are discernamant pentru apararea interesului sau personal, in conditiile in care el este asimptomatic si este tinut samavolnic in salon cu pacienti simptomatici".Barbatul a mai aratat ca este responsabil si a mers din proprie initiativa la spital tocmai pentru a nu infecta o intreaga institutie publica (Primaria Barlad) unde lucreaza ca inspector.In instanta, pacientul a mai aratat ca "atitudinea s-a dovedit mai mult decat corecta si preventiva pentru institutie si societate, deoarece nici un alt coleg nu s-a mai infectat", asumandu-si cu toata responsabilitatea izolarea la domiciliu.Barbatul a mai aratat ca odata cu intreruperea tratamentului pentru boala de care suferea valoarea trombocitelor i-a scazut, tratamentul de care beneficiaza prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, si care valoreaza 100.000 de lei lunar, ducandu-se pe apa sambetei. "Prin internarea impotriva vointei mele, sunt privat de dreptul de a beneficia de acest tratament costisitor asigurat de catre stat", a reclamat pacientul din Barlad in instanta.Judecatoria Barlad a respins cererea pacientului care a solicitat externarea si izolarea la domiciliu. Judecatorul a mers pe mana medicului curant care a dispus internarea pentru o perioada de 14 zile. "Decizia privind intreruperea tratamentului prescris pentru boala Gauche si initierea tratamentului pentru boala Covid, astfel cum s-a sustinut in declaratie de catre reclamant, nu poate fi cenzurata de instanta, aceasta reprezentand o decizie medicala care este de competenta medicului curant. Masura izolarii se impune si pentru protejarea celorlalti membrii ai societatii si este necesara intrucat exista riscul raspandirii virusului si transmiterii acestuia altor persoane din societate", se arata in sentinta Judecatoriei Barlad.In pronuntarea sentintei, Judecatoria Barlad a mai avut in vedere "faptul ca in joc se afla, pe de o parte, interesul personal al recla mantului, libertatea sa individuala, iar pe de alta parte, interesul public al necesitatii apararii starii de sanatate a membrilor societatii"., se mai arata in sentinta Judecatoriei Barlad.Hotararea Judecatoriei Barlad a fost atacata de pacient, la Tribunalul Vaslui. Judecatorii de aici au mentinut decizia de internare a pacientului in spital. "Tribunalul apreciaza ca in ipoteza izolarii la domiciliu, apelantul ar intampina reale probleme in obtinerea tratamentului care presupune deplasari la Iasi, asa cum arata de altfel acesta in cuprinsul cererii, in conditiile in care masura izolarii se impune si pentru protejarea celorlalti membrii ai societatii si este necesara intrucat exista riscul raspandirii virusului si transmiterii acestuia altor persoane din societate", au aratat judecatorii Tribunalului Vaslui.Magistratii de la Tribunalul Vaslui, a caror sentinta este definitiva, au mai retinut ca masura mentinerii in spital