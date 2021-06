Serviciul de Informatii al Ministerului de Interne se muta in cea mai aglomerata zona din Bucuresti

In zona serviciilor secrete

Este de fapt adresa prezenta, insa DIPI are acum sediul central intr-o cladire veche de un secol vulnerabila la cutremure, conform ecomedia.ro In aceeasi zona se afla deja sediul Serviciului de Protectie si Paza (investitie de 40 de milioane euro), sediul Politiei de Frontiera (20 de milioane euro) si foarte aproape de viitorul spital SRI Agrippa Ionescu - investitie de 100 milioane euro.La doar cativa zeci de metri de Razoare, chiar la intrarea in Drumul Taberei, se afla sediile Statului Major al Fortelor Terestre MApN, Comandamentului Informatiilor si Comunicatiilor MApN, Resurselor Umane ale Armatei, Centrului Farmaceutic Bucuresti al Armatei.UM 0215, serviciu de protectie a cadrelor din Ministerul de Interne, a fost infiintat la 1 februarie 1990 la initiativa lui Gelu Voican Voiculescu. Initial se numea Directia Speciala de Informatii (SIPI) si era subordonata direct ministrului de Interne.In mai 1998, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii ( CSAT ) a decis desfiintarea UM 0215 pe motiv ca aceasta unitate a preluat in randurile ei foste cadre din politia politica de dinainte de decembrie 1989 si ca acest serviciu si-a depasit atributiile prevazute prin lege, scrie wikipedia.Zona Razoare din Capitala este foarte aproape de Palatul Cotroceni.