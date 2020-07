DSP Prahova a cerut suplimentarea cadrelor medicale care se ocupa de tratarea pacientilor COVID

"Este deficit de personal de Unitatea de Primiri Urgente si pe terapia COVID. Am facut solicitare la Centrul National sa prelungeasca detasarea medicilor rezidenti si sa mai aduca inca doi la spitalul din Ploiesti", a declarat, marti, directorul DSP Prahova, Bogdan Nica, pentru News.ro.Acesta a precizat ca ar fi nevoie de 20 de cadre medii si de cinci medici pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 internate la Spitalul din Ploiesti.Nica a explicat ca patru medici au gestionat terapia COVID-19, doi medici au plecat din unitatea sanitara din Ploiesti si au ramas doi medici care sa gestioneze aceste cazuri."Macar doi medici sa mai trimita si ne descurcam pe cota de avarie", a adaugat seful DSP Prahova.Bogdan Nica a precizat ca ar trebui sa existe o lege care sa permita detasarile specialistilor in acele spitale in care cadrele medicale care gestioneaza de luni de zile cazurile de infectari cu SARS-Cov-2 nu mai fac fata situatiei."Ar trebui ca legea sa permita autoritatilor de sanatate publica, in speta Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sa poata detasa medici specialisti acolo unde este nevoie, pentru o perioada de 30 de zile apoi sa fie inlocuiti nu sa ne rugam de ei, cu acordul lor. Asa, nimeni nu isi da acordul", a mai afirmat Bogda Nica.Surse din spital au declarat ca situatia este una "foarte serioasa", pentru ca multe dintre cadrele medicale care gestioneaza cazurile COVID-19 nu mai rezista, iar din aceasta cauza relatiile dintre cadrele medicale de la ATI si Chirurgie sunt unele foarte tensionate.In acest context, aceleasi surse au declarat ca ministrul Sanatatii a mers luni la spitalul din Ploiesti unde a avut o discutie cu colegii sai medici.In ultimele zile, alti doi medici de la Spitalul Judetean din Ploiesti si unul de la Spitalul Orasenesc Baicoi au fost diagnosticati cu COVID-19.Conform datelor oficiale, de la inceputul epidemiei si pana marti, in judetul Prahova, 845 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus Dintre acestea 42 au decedat, iar 167 au fost declarate vindecate si externate.In spitalele din Prahova unde sunt tratati bolnavi diagnosticati cu COVID-19, in sectiile de Terapie Intensiva, sunt internati 14 pacienti, dintre care noua sunt intubati.In ultimele 24 de ore la nivelul judetului s-au inregistrat doua decese cauzate de COVID-19, fiind vorba despre doi barbati cu varste de 69, respectiv 77 de ani, ambii cu alte afectiuni medicale grave.