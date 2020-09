Episcopul Husilor, confirmat cu COVID-19. Ultima slujba a oficiat-o luni, in ajunul Nasterii Maicii Domnului

Prelatul a prezentat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus, a efectuat testul si apoi s-a autoizolat pana la aflarea rezultatului.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Vaslui au demarat o ancheta epidemiologica, urmand sa stabileasca o serie de masuri.Potrivit site-ului Episcopiei Husilor, in dupa-amiaza zilei de luni, in ajunul Sarbatorii Nasterii Maicii Domnului, Episcopul Husilor a savarsit slujba Vecerniei Mari si a Litiei in Parohia Barzesti, Protopopiatul Vaslui. Cu prilejul vizitei pastorale la Barzesti, Ignatie a sfintit si izvoarele de apa captate la marginea localitatii, precum si casa de praznuire a parohiei.Inca de la debutul pandemiei COVID-19, Ignatie a initiat mai multe campanii de strangere de fonduri si echipamente medicale pentru spitalele din judetul Vaslui.De asemenea, la acel moment, ierarhul a indemnat oamenii sa respecte recomandarile primite de la medici, dar si sa fie mai atenti, mai disciplinati cu ei insisi si a transmis ca "putem folosi momentele dificile prin care trecem in viata pentru a ne repozitiona fata de propriul suflet si fata de ceea ce da valoare vietii".Episcopul Husilor a precizat, totodata, in contextul crizei generate de raspandirea coronavirusului, ca "ne este frica de faptul ca vor fi inchise bisericile, pentru ca inca nu am zidit consistent si constient biserica din inimile noastre", sustinand ca "din fericire, 'epidemiologia' nu va distruge Ortodoxia".