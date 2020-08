Fabrica de confectii din Sibiu inchisa din cauza mai multor infectii cu Covid-19. 25 de angajati internati iar alti 215 izolati la domiciliu

Potrivit sursei citate, 25 de angajati ai fabricii au fost diagnosticati cu noul coronavirus si tratati in trei spitale din municipiul Sibiu, in timp ce alti 215 colegi de ai lor sunt in carantina la domiciliu. De asemenea, 360 de membri ai familiilor celor din care lucreaza in fabrica au fost nevoiti sa stea in carantina la domiciliu. "Va informam ca in ceea ce priveste situatia epidemiologica in cadrul societatii producatoare de confectii din judetul Sibiu, Directia de Sanatate Publica Sibiu, a inaintat catre Institutia Prefectului raportul anchetei epidemiologice efectuate in cadrul focarului depistat in data de 08.08.2020 in cadrul acestei societati.In urma raportului anchetei epidemiologice, focarul de infectie a evoluat cu 25 de cazuri confirmate pozitiv(...), identificate in perioada 30.07.2020 - 09.08.2020. In ceea ce priveste masurile dispuse de Directia de Sanatate Publica Sibiu, s-au izolat in spitale cazurile pozitive (...), s-a dispus carantina la domiciliu pentru 215 contacti de serviciu si 360 persoane din familiile acestora. De asemenea activitatea societatii s-a suspendat in perioada 08.08.2020 - 21.08.2020, urmand ca in 21.08.2020 Serviciul de Control in Sanatate Publica sa verifice daca sunt indeplinite conditiile de reluare a activitatii in data de 24.08.2020", se arata in comunicatul citat.Fabrica unde a fost focarul de infectie a fost dezinfectata cu o firma autorizata, precizeaza Institutia Prefectului Sibiu.