CV-ul neromantat al asistentei lui Marcel Vela, realizat de un fost ambasador: "E foarte greu sa ne retinem lehamitea"

"Se naste in 1992. Se inscrie la Facultatea de Filosofie din Bucuresti, dar nu reuseste sa o termine. La 19 ani face un internship de trei luni la ProTV. La 21 de ani incepe un job de 11 luni la Marionnaud, urmat de altul de 17 luni la Automobile Bavaria. La 24 de ani isi incearca norocul si la Nespresso, pentru inca 11 luni. In 2017, are mai mult noroc ca "Education Manager & Brand Ambassador" la Estee Lauder", scrie fostul ambasador, pe Facebook Ciprian Mihali isi continua apoi postarea aratand ca "in 2019 isi incheie cariera de opt ani in "multinationale" pentru a se consacra, cu imensa experienta acumulata, culturii romanesti"."Din toamna lui 2019, asadar, lucreaza la Ministerul Culturii, iar de sase luni incoace isi pune la dispozitia poporului expertiza la Directia Informare si Relatii Publice din Ministerul Afacerilor Interne. O cariera exceptionala, din care nu trebuie omis umarul pus alaturi de o colega la proiectul "Politia Animalelor". Si pentru ca a lucrat "in praf", este indreptatita sa primeasca la 28 de ani Medalia Nationala pentru Merit clasa a III-a, care se acorda cetatenilor romani fara studii superioare (da, stim asta, pare a fi fost criteriul decisiv in acest caz), pentru a recompensa serviciile civile aduse statului roman pe timp de pace sau pe timp de razboi", puncteaza Mihali.Diplomatul atrage atentia ca, potrivit regulamentului de acordare a distinctiei pe care a primit-o Gabriela Cenusa Siia, "decorarea cu Medalia Nationala Pentru Merit se poate face numai dupa indeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor functii civile si militare timp de cel putin 5 ani"."Cu alte cuvinte, in decernarea aceste medalii fie au contat si joburile de la Automobile Bavaria, Nespresso si Estee Lauder (tot respectul pentru ele!), fie pur si simplu ministrul Vela a decis sa incalce regulamentul de dragul asistentei sale, care se plange ca a stat mult in picioare si a mancat sandviciuri pe holurile institutiei. E foarte greu sa ne retinem lehamitea cand citim toate acestea", a mai scris, Ciprian Mihali, pe Facebook.