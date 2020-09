Iasi: 21 de vietnamezi care lucreaza pentru o firma de constructii, pozitivi la testul COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa, testele au fost efectuate la initiativa companiei care inca din luna martie a luat masuri de protectie impotriva infectiei cu COVID-19."Cei 21 de muncitori depistati pozitiv au fost izolati iar in urma evaluarii efectuate de medicii Spitalului de Boli Infectioase au fost internati la Spitalul CFR . Conducerea companiei tine permanent legatura cu medicii de la Spitalul CFR si, potrivit lor, angajatii depistati pozitiv au forme usoare ale infectiei cu COVID-19. Ceilalti 31 de angajati vietnamezi testati negativ au fost relocati intr-un spatiu sigur din punct de vedere sanitar. Muncitorii vietnamezi au lucrat in echipe distincte pe santierele Conest. In acelasi timp, in permanenta s-a lucrat in spatii deschise asigurand normele de distantare.Transportul muncitorilor a fost facut cu respectarea normelor de distantare, fara ca angajatii vietnamezi sa interactioneze cu ceilalti angajati. Nu au parasit incinta santierelor si nu au intrat in spatii publice. Compania le asigura mesele prin servicii de catering. Inca de la izbucnirea pandemiei COVID-19, Conest a aplicat toate masurile prevazute de legislatie si a pus la dispozitia tuturor angajatilor materiale de protectie: masti, manusi si dezinfectant. Cei 52 de angajati vietnamezi fac parte din echipa Conest de mai bine de trei ani", a declarat, prin intermediul unui comunicat de presa, directorul general al companiei Conest, Irinel Tofan.Directorul Conest a precizat ca aceasta situatie nu va afecta lucrarile derulate in municipiul Iasi.