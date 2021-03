Imagini spectaculoase cu o turma de cerbi surprinsa de angajatii Romsilva intr-o padure din Suceava

Cerbii au fost filmati pe parcursul zilei, intr-o padure din Suceava, in timpul unei misiuni de monitorizare a faunei."Intalnire spectaculoasa intr-o padure din Suceava. Colegii nostri s-au intalnit cu cinci cerbi intr-o padure de stat administrata de Ocolul Silvic Putna din cadrul Directiei Silvice Suceava. Specialistii Romsilva se aflau intr-o actiune de monitorizare, iar filmarea a fost realizata de colegul nostru Marius Rebenciuc", au explicat reprezentantii Romsilva pe Facebook Potrivit specialistilor, cerbul este sociabil din toamna pana in primavara, perioada in care masculii se grupeaza in carduri de tauri, conduse de un cerb tanar, iar femelele in carduri separate de ciute, conduse de ciuta cea mai in varsta. In cardurile de ciute sunt amestecati, intotdeauna, vitei si chiar cerbi din al doilea an.Doar cerbii batrani si cei foarte puternici traiesc solitar. Cardurile sunt alcatuite dupa boncanit si se desfac dupa ce zapada s-a topit, pe la sfarsitul lunii aprilie, precizeaza specialistii.