Klaus Iohannis si ministrii Apararii, Sanatatii si Internelor pregatesc campania de vaccinare anti-COVID. Intalnire pe subiect, la Palatul Cotroceni

Seful statului a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute intalnirea de la Cotroceni."In chestiunea vaccinarii, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si ca atare, dupa parerea mea, campania de vaccinare este o chestiune de securitate nationala. Pentru asta am convocat o sedinta pentru luni, la care vor participa, in afara de mine, ministrul Apararii, ministrul de Interne si al Sanatatii si vom clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare ca si chestiune de securitate nationala", a spus Iohannis.Executivul a aprobat, in ultima sedinta, la propunerea Ministerului Sanatatii, Memorandumul referitor la infiintarea Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2.Activitatile Comitetului vor fi desfasurate de reprezentanti ai institutiilor implicate din cadrul Ministerului Sanatatii si institutiilor din subordinea, in coordonarea si sub autoritatea MS, cu rol in sanatatea publica (INSP, ANMDMR), Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania si organizatiilor profesionale de profil.Medicul primar de boli infectioase, Valeriu Gheorghita, de la Spitalul Militar Central a fost desemnat coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national.