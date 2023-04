Italia pune conditii privind acceptarea muncitorilor romani

Conform declaratiilor ministrului de interne Giuliano Amato (foto), publicate intr-un interviu aparut marti in cotidianul La Repubblica, Italia isi va deschide piata muncii pentru romani de la 1 ianuarie 2007 daca autoritatile de la Bucuresti vor colabora mai activ in lupta impotriva criminalitatii transfrontaliere.

"In saptamanile urmatoare, voi incerca sa semnez cu Romania un acord intarit de colaborare in lupta impotriva criminalitatii", a precizat ministrul Amato. "Nu vor exista limitari ale liberei circulatii a lucratorilor romani numai daca acest acord va oferi satisfactie. Colaborarea actuala nu este suficienta", a mentionat oficialul italian.

El a reamintit ca, in Italia, "comunitatea romaneasca depaseste 200.000 de persoane" si ca marea majoritate a acestora nu ridica niciun fel de probleme autoritatilor. "Exista insa o parte avand legaturi cu criminalitatea organizata, specializata in traficul de persoane in scop de prostitutie si in traficul de droguri", a atentionat ministrul Amato.

Totodata, un oficial din Ministerul de Interne de la Roma a precizat, tot marti, ca Italia va lua o decizie "in saptamanile urmatoare" si ca aceasta nu va fi neaparat identica pentru Romania si pentru Bulgaria.