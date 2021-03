Scandalurile care au subrezit Ministerul de Interne, continuate si sub guvernarea liberala

Numai ca in afara de puterea pe care au capatat-o in momentul cand au acces in aceste pozitii, politicienii respectivi nu demonstrat ca pot gestiona un minister atat de complex.Din contra, au aratat multa neputinta si faptul ca sunt prizonierii unui sistem slab, pe care nu a reusit sa-l reformeze nimeni dintre cei care s-au perindat la conducere in ultimii 30 de ani, un sistem incapabil sa-si apere cetatenii la nevoie.In momentul in care actuala putere politica s-a instalat la guvernare a jurat ca nu va repeta greselile fostilor guvernanti. Totusi, din noiembrie 2019, de cand liberalii se afla la conducerea Ministerului de Interne, titularii acestor posturi au fost implicati in numeroase scandaluri, dar pana acum nimeni nu a platit cu functia pentru nepricepere.Mandatul lui Marcel Vela a fost marcat de un eveniment controversat, in urma tensiunilor inregistrate dupa uciderea lui Emi Pian, liderului clanului interlop Duduianu. El a iesit cu o declaratie publica in care a spus ca cetatenii sunt in siguranta."Am (...) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi", a transmis Vela, intr-o declaratie sustinuta la sediul MAI. Imediat, in interiorul ministerului au aparut neintelegeri care au dus la demisia sefului Politiei, Liviu Vasilescu . Acesta fusese filmat in timp ce negocia cu membrii clanului Duduianu inmormantarea mai devreme a liderului interlop. Totodata, politisti din structura anti-clanuri au dezvaluit ca li se pun piedici in anchete.La finalul anului trecut, Vela a fost inlocuit in fruntea ministerului cu alt liberal, Lucian Bode , care ocupase pana atunci portofoliul de la Transporturi. Numirea acestuia la Interne a starnit oarece reactii negative, mai ales ca membri ai familiei sale au probleme cu legea. Mai exact fratele sau, Dumitru Bode , a fost retinut de procurorii DIICOT Salaj in anul 2016 intr-un dosar in care era acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si luare de mita, alaturi de alte opt persoane. La finalul anchetei, in decembrie 2017, procurorii DIICOT au decis clasarea acuzatiilor in cazul lui Dumitru BodePrimul scandal din mandatul lui Lucian Bode a aparut chiar in prima luna din acest an, pe fondul filajului efectuat asupra lui Radu Gavris , adjunctul Politiei Capitalei. Acesta a fost amendat dupa ce a fost gasit de politisti impreuna cu mai multi procurori in restaurantul Hanul lui Manuc din Bucuresti, desi restaurantele erau inchise, din cauza pandemiei de COVID-19. La momentul respectiv, seful sectiei de politie din Centrul Vechi a declarat ca Radu Gavris ar fi fost filat."Urmarirea fara drept a unei persoane este infractiune. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere se poate face numai in baza unui mandat de supraveghere dat de un judecator. Aveau toti fotografii astia de ocazie un mandat sau au executat orbeste un ordin ilegal?", a spus acesta. Ministrul Bode a cerut Politiei romane sa clarifice cum au ajuns imaginile cu Radu Gavris in spatiul public, cu toate datele de identificare. "O sa ma lamuresc si in legatura cu acuzatiile aduse de seful Politiei Centrul Vechi", a spus Bode.In prezent, ministrul de Interne are de gestionat cazul Onesti, acolo unde subalternii sai sunt acuzati, pe buna dreptate, de opinia publica ca nu au reactionat in fata barbatului de 68 de ani care a sechestrat apoi a ucis doi electricieni care lucrau intr-un apartament. Ministrul a recunoscut ca politistii nu au fost deloc eficienti si la capatul a cinci ore de negocieri cu criminalul s-a ajuns la acea situatie tragica. El a spus ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate ar fi fost nevoie sa treaca la o alta abordare. Bode a precizat ca au loc verificari ale structurilor din Ministerul Afacerilor Interne care vizeaza desfasurarea interventiei."Verificarile noastre vizeaza cea de-a treia componenta, cea a analizei interventiei. Daca au vazut ca nu dau rezultate aceste negocieri si componenta asta a negocierilor, poate ca ar fi fost nevoie sa treaca la alta abordare. Cu siguranta din ancheta noastra trebuie sa rezulte un lucru foarte clar, daca negocierile nu duceau la un deznodamant pentru Politie, care era planul doi, ce ar fi avut in plan sa faca", a mai transmis ministrul Afacerilor Interne.