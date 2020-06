MAE: 38 de cetateni romani din Magdeburg (Germania), confirmati cu coronavirus. O persoana a murit, o alta este internata, iar restul au simptome usoare

Ziare.

com

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berlin, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a mai multor cetateni romani din localitatea Magdeburg, Republica Federala Germania, si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare referitoare la situatia persoanelor in cauza", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de MAE.MAE precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de autoritatile locale, au fost confirmate 38 de cazuri de infectare in randul cetatenilor romani. Dintre acestia, 36 au simptome usoare, un cetatean este internat si primeste tratament medical specific, iar o alta persoana a decedat la spital, in urma complicatiilor."Familia persoanei decedate a fost notificata de catre autoritatile germane, fiind prezenta pe teritoriul Republicii Federale Germania. De asemenea, autoritatile locale au precizat ca respectivele infectari s-au produs in afara scolii, iar activitatile de testare continua, fiind realizate de catre autoritatile locale in puncte fixe si prin echipe mobile anume desemnate pentru acest scop", mentioneaza MAE.De asemenea, MAE precizeaza ca, pana la acest moment, la Ambasada Romaniei la Berlin nu au fost primite solicitari de asistenta consulara cu privire la aceasta situatie. Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Berlin continua dialogul pe aceasta tema cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu respectarea masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19.