Maestrul Nicolae Botgros, diagnosticat cu COVID-19, a fost internat la Spitalul de Urgenta din Chisinau

Potrivit lui Corneliu Botgros, mai multi artisti din Orchestra Nationala de Muzica Populara "Lautarii" ar fi fost confirmati pozitiv cu coronavirus "Mai multi din orchestra sunt testati pozitiv. Tata tot e la spital, starea de sanatate e stabila, dar are niste complicatii. Multe nu stiu pentru ca ei sunt izolati acolo, fara telefoane si vorbim uneori cu seful sectiei", a declarat Corneliu Botgros, conform Deschide.md.Nicolae Botgros are 65 de ani si s-a nascut in satul Badicu-Vechi, raionul Cahul. Orchestra Nationala de muzica populara "Lautarii" a fost fondata in anul 1970, in cadrul Filamornicii de Stat de catre interpretul Nicolae Sulac. Datorita abilitatilor sale de violonist, Nicolae Botgros a fost numit opt ani mai tarziu conducator al Orchestrei Populare "Lautarii".