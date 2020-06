MAI: actiuni de verificare a respectarii masurilor de protectie sanitara: 4.052 de societati comerciale au fost controlate

Ziare.

"In acest final de saptamana, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus desfasurarea unor actiuni de verificare a respectarii masurilor de protectie sanitara, pentru a proteja sanatatea cetatenilor si pentru a nu permite desfasurarea unor activitati care ar duce la cresterea numarului de infectari cu noul tip de coronavirus . Actiunile s-au desfasurat la nivel national, in sistem integrat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta la terase, baruri, cluburi in aer liber, pe plaje, activitati in general unde este semnalata prezenta unui public numeros. In total au fost verificate 4.052 de societati comerciale, fiind identificate 42 de unitati economice care nu respectau masurile stabilite pentru aceasta perioada", a spus Dajbog, duminica, intr-o conferinta de presa.Potrivit acesteia, au fost aplicate 11 sanctiuni operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatii inchise, publice sau private, pentru care sunt instituite interdictii si restrictii, valoarea amenzilor fiind de peste 10.000 lei.De asemenea, s-au aplicat doua avertismente unor persoane fizice pentru ca au participat la activitati pentru care sunt in vigoare interdictii si restrictii.Potrivit acesteia, 328 de sanctiuni in valoare de aproximativ 40.000 de lei au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala; 19 sanctiuni in valoare de 21.500 de lei - pentru nerespectarea masurilor privind carantina sau izolarea, iar 9 sanctiuni in valoare de 4.000 de lei au fost pentru nerespectarea regulilor de amenajare a teraselor referitoare la distantarea fizica si locul prevazut la mese.De asemenea, s-au aplicat 344 de sanctiuni la Legea 61/1991, in valoare de aproape 100.000 de lei, precum si alte 260 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 560 de mii de lei, pentru diverse alte nereguli, a aratat purtatorul de cuvant al MAI.Ea a spus ca politistii efectueaza cercetari pentru 5 infractiuni : 3 pentru port fara drept de obiecte periculoase, una pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului si una pentru evaziune fiscala.Misiunile de verificare si control s-au desfasurat vineri si sambata, la acestea participand peste 3.000 de politisti si 540 de jandarmi , precum si aproximativ 570 de politisti locali, 79 de reprezentanti ai Agentiei Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, 58 de reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si 65 ai Ministerului Muncii."In Capitala, in noaptea de 20 spre 21 iunie, in intervalul orar 21,30 - 02,00, au avut loc 9 controale la cluburile si restaurantele din zona Parcului ' Regele Mihai I', fiind aplicate 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 170 de mii de lei, astfel: 12 sanctiuni in valoare de 10.700 lei pentru nerespectarea legislatiei privind paza bunurilor si protectia persoanelor; 5 sanctiuni in valoare de 77.000 lei pentru nerespectarea regulilor de protectie a consumatorilor; 3 sanctiuni in valoare de 43.500 lei pentru abateri de la normele din domeniul sanatatii publice; o sanctiune pentru nerespectarea legislatiei privind prevenirea si combaterea efectelor consumului de tutun; 2 sanctiuni in valoare de 40.000 lei pentru activitati comerciale ilicite", a mai aratat Dajbog.Potrivit purtatorului de cuvant al MAI, la aceste actiuni au participat 81 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti de la Serviciul de Ordine Publica, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Serviciul pentru Actiuni Speciale si Politia Sectoarelor 1- 6, precum si 5 politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si 13 luptatori din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.Totodata, la controale au fost cooptati si 6 inspectori ai Directiei de Sanatate Publica, 12 inspectori din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, 6 inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, precum si 4 comisari din cadrul Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti care au verificat respectarea masurilor ce trebuie aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."In cadrul actiunii ordonate de conducerea MAI la nivel national au avut loc si activitati preventive de informare, dar si de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta, in mijloacele de transport in comun. Aceste activitati au fost desfasurate in principal de catre personal din cadrul structurilor de politie locala", a mai aratat purtatorul de cuvant.Astfel, in urma actiunilor la care au participat peste 4.000 de politisti locali, au fost aplicate 28 de sanctiuni, in valoare de 2.000 lei, pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie de catre conducatorul auto, si 179 de sanctiuni, in valoare de 11.200 lei, pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie de catre pasageri.De asemenea, 12 avertismente au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de separare fizica a spatiului destinat conducatorului mijlocului de transport sau nepastrarea libera a primului rand de scaune.Dajbog a mai afirmat ca patru sanctiuni contraventionale au fost aplicate pentru nerespectarea obligatiei de a monta in locuri vizibile destinate pasagerilor postere/autocolante/afise care sa cuprinda recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID-19.