MAI: Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a hotararii privind starea de alerta.

"Astazi, 9 iunie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a executarii Hotararii Guvernului nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ca fiind inadmisibila in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ", a transmis MAI, marti seara, printr-un comunicat de presa.Hotararea a fost atacata in instanta de o persoana fizica si s-a solicitat suspendarea executarii sale. Potrivit sursei citate, Hotararea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 este valabila si produce in continuare efecte juridice."Respectam dreptul la opinie si petitie, dar amintim ca acest act normativ a fost contestat si in alte procese, dintre care unul a fost solutionat, pe fond, in sensul respingerii cererii ca inadmisibila, iar doua fiind anulate. Reamintim ca dezideratul nostru si al tuturor cetatenilor a fost si este protejarea sanatatii publice si oprirea raspandirii infectiilor cu Covid-19", a aratat MAI.