MAI incearca sa glumeasca dupa ce seful Politiei Romane a recunoscut intalnirea cu interlopii din biserica: "Multumim pentru intelegere, Leo Messi"

"Multumim pentru intelegere, Leo Messi! Pentru toti cei care ne-ati intrebat daca Lionel Messi s-a transferat la noi, va informam ca in acest moment in MAI nu sunt in desfasurare concursuri de angajare din sursa externa. Daca alte cluburi isi doresc transferul fotbalistului argentinian, va informam ca acesta nu poate semna decat dupa cele 14 zile de carantina. Asa dupa cum stiti regiunea Catalonia, din Regatul Spaniei, este pe lista tarilor/zonelor pentru care se impune aceasta masura, iar Leo va trebui sa se conformeze", a scris Ministerul Afacerilor Interne, pe Facebook."Gluma" a fost taxata de internauti. "Super tare postarea! Merita ridicat in grad cel care a avut ideea!", a scris unul dintre comentatori. "Sa-l pensionati si pe el la 45 de ani? Dar ce-aveti cu omu'?", a scris un alt internaut.