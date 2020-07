Marcel Vela: Gradul de incredere in Ministerul Afacerilor Interne s-a dublat

"Sunt mandru ca facem parte din aceasta echipa si vreau sa va multumesc tuturor pentru ca, intr-o perioada dificila, intr-o perioada complicata, MAI a redevenit acea institutie de elita de care are nevoie Romania. Gradul de apreciere in randul romanilor, care in prezent s-a dublat fata de luna noiembrie a anului trecut, este dovada faptului ca voi va faceti datoria si ca romanii apreciaza efortul, devotamentul si sacrificiul vostru", a spus Vela, intr-o declaratie la sediul MAI.El a adaugat ca, de multe ori, activitatea angajatilor MAI arata ca nu este vorba numai de un serviciu, ci dovedeste pasiune, devotament si patriotism."Avem onoarea si privilegiul sa ne onoram eroii si in acelasi timp sa apreciem camarazii, care de-a lungul activitatilor au demonstrat ca fac cinste Ministerului Afacerilor Interne si Romaniei, prin gesturi, prin actiuni care trec dincolo de a-si exercita o meserie", a afirmat Marcel Vela.Ministrul a acordat, in cadrul unei ceremonii organizate la sediul MAI, distinctii unor angajati ai ministerului care s-au remarcat in ultimul an prin fapte deosebite, acte de eroism sau prin implicarea ori initierea unor actiuni caritabile, noteaza AGERPRES