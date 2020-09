Marile scandaluri de la Ministerul de Interne din '90 incoace. De la "copiii se fac golani si nevestele curve" la "n-am facut eu groapa in care a cazut Gigina"

Mandatul lui Marcel Vela "stricat" de uciderea unui sef al clanului Duduianu

De-a lungul timpului, ministrii au fost implicati in numeroase scandaluri care au facut rau imaginii institutiei. Altii s-au facut doar ei de ras.Ministrul Marcel Vela a inceput sa doteze politia cu masini decorate dupa modele germane si pistoale Berreta, insa acestea nu au contat atunci cand doua clanuri de interlopi s-au ciocnit pe o strada din Capitala, ajungandu-se la omor Ministrul Vela a iesit cu o declaratie publica si a spus ca cetatenii nu sunt in pericol. Insa imediat au iesit la iveala neintelegeri din Politie. Apoi au urmat o serie de dezvaluiri care au dus la demisia sefului Politiei, Liviu Vasilescu. Acesta a fost filmat cand s-a intalnit cu membrii clanului Duduianu sa le spuna sa ingroape mortul cu doua ore mai devreme.In acelasi timp, politisti din structura anti-clanuri au dezvaluit ca li se pun piedici in anchete.Mii de batrani, femei si copii au avut de suferit in Piata Victoriei pe 10 august 2018, dupa ce jandarmii au intrat in forta in oameni, in incercarea de a evacua centrul Capitalei. O femeie jandarm a fost batuta cu pumnii si picioarele si i s-a furat pistolul. Ministrul de Interne Carmen Dan sustine ca a venit din concediu pentru a gestiona situatia. Totul a degenerat insa.Abia pus in functie, pe 24 iulie 2019, ministrul de Interne Nicolae Moga si-a dat demisia, pe fondul scandalului provocat de crimele din Caracal. El a avut cel mai scurt mandat din istoria MAI: sase zile.In mandatul sau, politia nu a reusit sa salveze o fata care a cerut ajutorul in timp ce se afla captiva in casa unui criminal. Mai tarziu s-a aflat ca acesta o ucisese. Cu ocazia anchetei, s-a descoperit ca ucigasul, Gheorghe Dinca, a mai sechestrat o tanara despre care se crede ca fost, de asemenea, ucisa.In perioada in care Mihai Fifor era interimar la Ministerul de Interne, in presa au aparut poze cu el, adjunctul Politiei Arad si un alt politician de la ALDE Arad, in timp ce faceau baie intr-o piscina.Comisarul sef de politie Nicolae Batrin, adjunctul Inspectoratului de Politiei Arad, a fost la bai cu senatorul PSD Mihai Fifor, (pe atunci ministru interimar la Interne n.r). Cei doi au fost acompaniati de un alt politician, doctorul Liviu Tuturici, de la ALDE Arad, a scris NewsWeek.ro. Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa in cazul decesului politistului Bogdan.La doi ani de la incheierea anchetei, judecatorii au decis ca procesul poate incepe, dupa ce, pe 10 iulie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv solicitarile facute de avocatul fostului demnitar privind refacerea investigatiilor.In mai 2019, la sediul UNPR , Oprea le spunea unor votanti ca nu este vinovat de accidentul lui Bogdan Gigina."Nu mi-e rusine. Am primit o hotarare definitiva si irevocabila. A fost un accident. Nu am facut eu groapa. Nu eu ma ocup de gropile Bucurestiului ca ministru de Interne. Eu nu candidez. Nu era viteza. Se mergea sub viteza legala. Si eu trec la fel (pe langa crucea ridicata la locul accidentului - n.r.). Mi-am dat demisia din toate functiile, m-am dus la Inalta Curte si mi-a dat o hotarare definitiva si irevocabila ca sunt nevinovat. Eu m-am luptat pentru drepturile militarilor si politistilor", scrie wall-street In seara de 20 octombrie 2015, agentul de politie Bogdan Gigina, in varsta de 28 de ani, care facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din Bucuresti, in urma caruia a suferit leziuni care i-au cauzat decesul.La momentul producerii accidentului, ministrul se deplasa catre locuinta sa.Intr-un alt dosar, Oprea a fost cercetat pentru ca si-ar fi cumparat cabina de dus cu jacuzzi, canapele si televizor pentru biroul sau, din banii MAI Un alt ministru de Interne care s-a facut de ras a fost Ioan Rus. In iunie 2015 cand era ministru al Transporturilor, el a facut o afirmatie care a jignit diaspora. El vorbea atunci de romanii din constructii care ar trebui sa se intoarca acasa."Montajele acestea pe care le-am conceput au nu numai valenta economica, au si valente sociale masive. Romania are trei milioane de oameni din forta activa in occident, dintre care un milion fierari-betonisti, zidari, lucreaza prin Europa. Au poate 1.500 euro salariu, de banii astia copiii se fac golani acasa si nevasta-sa curva. De 700 de euro vin acasa jumatate". Ioan Rus a demisionat de la Ministerul Transporturilor, dupa aceasta declaratie.In anul 2008, seful Politei Romane era dat afara de ministrul Cristian David pentru pentru management defectuos in derularea programului de achizitie a autospecialelor de politie.Era vorba despre 392 de autoturisme Dacia Logan au fost cumparate de Politia Romana la un pret de 11.000 de euro bucata. Pe fiecare dintre acestea, au fost montate echipamente speciale in valoare de 46.000 de euro.Numele lui Vasile Blaga apare in dosarul "Spaga in Vami". Pedelistul a fost interceptat telefonic purtand o conversatie cu oamenii cheie din sistem: Radu Marginean, fost sef al Autoritatii Nationale a Vamilor, si Aurel Matiut, fost sef al Directiei Regionale Vamale Timisoara.Vasile Blaga, interceptat in dosarul "Spaga in vami" Liviu Dragnea , actual condamnat in dosarul angajarilor fictive de la Teleroman, si-a depus demisia din functia de ministru de Interne, dupa doar 12 zile petrecute in fruntea ministerului, in plin scandal legat de un criminal lasat in libertate care a omorat doi oameni, la Brasov.Se intampla in februarie 2009.Aceasta este lista ministrilor de interne ai Romaniei, conform wikipedia Mihai Chitac : 29 decembrie 1989 - 16 iunie 1990Doru-Viorel Ursu: 16 iunie 1990 - 26 septembrie 1991Victor Babiuc: 17 octombrie 1991 - 19 noiembrie 1992George-Ioan Danescu: 19 noiembrie 1992 - 6 martie 1994Doru-Ioan Taracila: 6 martie 1994 - 11 decembrie 1996Gavril Dejeu: 12 decembrie 1996: 21 ianuarie 1999Constantin-Dudu Ionescu: 21 ianuarie 1999 - 28 decembrie 2000Ioan Rus: 28 decembrie 2000 - 15 iunie 2004Marian Saniuta: 15 iunie 2004 - 28 decembrie 2004Vasile Blaga: 29 decembrie 2004 - 5 aprilie 2007Cristian David: 5 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008Gabriel Oprea: 22 decembrie 2008 - 20 ianuarie 2009Liviu Dragnea: 20 ianuarie 2009 - 11 februarie 2009 Dan Nica : 11 februarie 2009 - 3 octombrie 2009Vasile Blaga: 3 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009 (ad interim)Vasile Blaga: 23 decembrie 2009 - 27 septembrie 2010 Traian Igas : 27 septembrie 2010 - 9 februarie 2012 Gabriel Berca : 9 februarie 2012 - 27 aprilie 2012Ioan Rus: 27 aprilie 2012 - 6 august 2012 Mircea Dusa : 6 august 2012 - 21 decembrie 2012 Radu Stroe : 21 decembrie 2012 - 23 ianuarie 2014Gabriel Oprea: 23 ianuarie 2014 - 4 noiembrie 2015Gabriel Oprea: 4 noiembrie 2015 - 9 noiembrie 2015 (ad interim) Sorin Cimpeanu : 9 noiembrie 2015 - 17 noiembrie 2015 (ad interim) Petre Toba : 17 noiembrie 2015 - 1 septembrie 2016Dragos Tudorache: 1 septembrie 2016 - 4 ianuarie 2017Carmen Daniela Dan: 4 ianuarie 2017 - 24 iulie 2019Nicolae Moga: 24 iulie 2019 - 30 iulie 2019Mihai Fifor 30 iulie 2019- 12 septembrie 2019 (interimar)Dumitru Chirila 13 septembrie - 4 noirmbrie (fost ofiter Doi si'un sfert)Ion Marcel Vela: 4 noiembrie 2019 - prezentIn Tara Romaneasca si 1 ianuarie 1832 in Moldova odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului Organic, apare pentru prima data denumirea Ministerul Treburilor din Launtru, Ministerul de Interne de mai tarziu, care era insarcinat cu conducerea administratiei generale a tarii, realizarea ordinii interne si sigurantei statului, precum si coordonarea unor importante sectoare de activitate sociala si economicaLa 16 iulie 1862, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza si N. Kretzulescu, ministru Secretar de Stat la Departamentul din Intru, semneaza Ordonanta nr. 495 prin care se pun bazele infiintarii unui singur Minister de Interne, cu sediul la Bucuresti.Citeste si: