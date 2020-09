Ce masuri dure anunta milionarul Romeo Dunca, proaspat ales presedinte al CJ Caras-Severin: "Cu siguranta voi face curatenie"

Potrivit sursei citate, Romeo Dunca si-a intarit promisiunile din perioada de campanie si dupa ce s-a confirmat ca a obtinut sefia Consiliului Judetean Caras-Severin. Mai mult, el va avea si sprijinul majoritatii din CJ, unde PNL a obtinut 16 mandate, PSD -Pro Romania ALDE -9, iar PMP-5.a aratat Dunca.Potrivit adevarul.ro , printre primele masuri pe care le va lua Dunca din functia de presedinte al Consiliului Judetean este si cea privind implementarea unui sistem de monitorizare a activitatii angajatilor prin cartele de lucru. De altfel, Dunca a vorbit in toata campania ca va face ordine atat printre angajatii administratiei judetene, cel mai mare angajator din Caras-Severin, dar si ca va scoate la iveala ilegalitatile comise de fosta conducere."Cu siguranta voi face curatenie. Dar nu numai atat. Sa fac curatenie imi va lua o mica parte din timp. Marea parte din timp si din energie o voi canaliza pentru a schimba in bine, pentru a muncii si a recupera timpul pierdut. Deci, sa nu se inteleaga ca ma voi focusa doar pentru a cauta relele celorlalti. O sa-mi aloc o parte din timp si pentru asta, sa arat poporului ce s-a intamplat, cum s-au cheltuit banii oamenilor, dar o sa o fac eficient in asa fel in care mare parte a timpului si energiei vor fi pentru a face ceva frumos in judetul acesta", ne-a declarat Dunca.Romeo Dunca a mai spus ca mizeaza totul pe cartea turismului si ca are proiecte care vor transforma judetul in cea mai dezvoltata zona turistica a tarii.