Noaptea trecuta, politistii au verificat 2.791 societati comerciale si 25.493 persoane fizice si au dat amenzi de peste 428.000 de lei

"Peste 7900 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, la nivel national, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in zonele aglomerate. Structurile Ministerului Afacerilor Interne au acordat o atentie deosebita zonelor turistice pentru a preveni fapte care pun in pericol sanatatea publica. In activitatile desfasurate au fost angrenati 4.262 politisti, 1.456 jandarmi , 399 politisti de frontiera , 196 cadre ISU, 1.258 politisti locali, 83 reprezentanti din cadrul ANSVSA, 30 inspectori ai ANPC , 258 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, 48 angajati ai structurilor din subordinea Ministerului Muncii, 6 reprezentanti ai Ministerului Transportului, dar si reprezentanti ai autoritatilor publice locale", anunta MAI, citat de News.ro. Dintre cele 1189 de sanctiuni contraventionale, 58 au fost aplicate operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, valoarea acestora fiind de 28.450 lei.Au mai fost acordate sanctiuni contraventionale si pentru alte situatii descoperite in urma controalelor, dupa cum urmeaza:In total, la nivel national, au fost verificate 2.791 societati comerciale si 25.493 persoane fizice."Cu ocazia verificarilor efectuate la un agent economic din Capitala s-a constatat ca aici se desfasura activitate comerciala la subsolul cladirii, ocazie cu care au fost aplicate 12 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 57.500 lei, fiind dispusa ca masura complementara, suspendarea activitatii conform Legii 349/2002 pentru nerespectarea cu repetabilitate a prevederilor privind interzicerea fumatului in localurile publice. In urma controlului efectuat in incinta unui club din judetul Constanta s-a dispus aplicarea unei sanctiuni in valoare de 20.000 lei si suspendarea activitatii operatorului economic, de catre DSVSA Constanta, pana la data de 08.07.2020, pentru nerespectarea regulilor de igiena si de depozitare a produselor alimentare", mentioneaza politistii.