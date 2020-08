O femeie din Alba Iulia confirmata cu COVID-19, care a refuzat internarea pentru 48 de ore, cercetata de procurori

Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a transmis ca, la data de 19 august 2020, a fost inregistrat dosarul penal cu nr. 2132/P/2020 avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.Potrivit procurorilor, in data de 10 august 2020, Politia Municipiului Alba Iulia s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in aceeasi data, o persoana de sex feminin a refuzat transportul cu echipajul de ambulanta si internarea pentru o perioada de 48 ore la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia - Sectia Boli Infectioase, desi a fost confirmata pozitiv cu coronavirusul COVID-19 prin decizia Directiei de Sanatate Publica.Legislatia in vigoare prevede inetrnarea obligatorie pentru 48 de ore a tuturor persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus. Infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amenda "Precizam ca activitatile procesuale efectuate in cursul urmaririi penale sunt reglementate in Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, cu respectarea drepturilor si garantiilor procesuale, iar aceste acte si masuri de urmarire penala nu pot in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", a mai precizat Parchetul din Alba Iulia.