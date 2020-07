O fetita de 12 ani din Oradea, testata pozitiv cu coronavirus, s-a internat in spital pentru a-si proteja mama bolnava

Potrivit ehihoreanul.ro , fetita s-a infectat dupa intalnirea cu o prietena care avea coronavirus fara sa fi stiut. Fiindca mama ei are o afectiune oncologica, fetita a insistat sa fie dusa la spital, desi mama o voia acasa, fiind nedespartite de la nastere, de cand o creste singura in urma unei tragedii in familie.Angajatii din sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal din Oradea sunt impresionati de miac pacienta care le ofera o adevarata lectie de viata. La cei 12 ani ai sai, Ariana nu este cea mai tanara "locatara" a sectiei, pentru ca aici sunt ingrijiti si pacienti cu varste mai mici, dar toti ceilalti sunt internati impreuna cu parintii, la alegerea acestora. In cazul Arianei, alegerea i-a apartinut ei."La mijlocul lunii iulie ne-am intalnit pe o terasa, in oras, cu niste prieteni din Cluj, cu care am petrecut cam doua ore. Fetita lor, cu care Ariana s-a jucat, a fost descoperita cu coronavirus dupa o zi. Prin Directia de Sanatate Publica ni s-a cerut testarea amandurora, si a mea, si a Arianei", a povestit ziarului Bihoreanul, mama fetei.Femeia a spus ca probele biologice le-au fost prelevate joi, 16 iulie, dimineata, iar seara au si primit rezultatele. Ea a fost testata negativ, in timp ce in cazul fetei rezultatul a fost pozitiv. Sambata testarea a fost repetata, dar rezultatul a fost acelasi. Mama nu a fost de acord ca fiica ei sa mearga la spital pentru tratament, dar fetita a insistat pentru a o proteja.