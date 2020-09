Prahova: Alti sapte copii de la Centrul de plasament Filipestii de Targ, diagnosticati cu COVID-19. Numarul total al acestora a ajuns la 20

Numarul copiilor diagnosticati cu COVID, institutionalizati in centrul de plasament din localitatea Filipestii de Targ aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova a ajuns la 20, in timp ce sapte dintre angajatii institutiei sunt si ei infectati cu SARS-CoV-2. Primele 13 cazuri de infectare la copii au aparut in centrul de plasament in 4 septembrie"In urma retestarii tuturor beneficiarilor, au mai fost descoperiti ca fiind infectati cu noul coronavirus inca sapte copii, numarul minorilor confirmati ajungand la 20. Tot aici, inca doua persoane, din randul angajatilor, au fost testate pozitiv. Astfel, focarul are in prezent 27 de cazuri active (20 de beneficiari si sapte angajati). Copiii nou confirmati au fost evaluati si izolati la Spitalul Municipal din Campina. In prezent, in unitatea medicala sunt internati noua dintre cei 20 de beneficiari, iar ceilalti 11 sunt izolati in centrul de plasament", a transmis, vineri, Prefectura Prahova.Conform aceleiasi surse, Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un nou focar de infectare cu noul coronavirus la un agent economic din localitatea Barcanesti, unde patru angajati dintre cei 26 testati au fost confirmati cu SARS-CoV-2. Spatiul de lucru a fost dezinfectat, iar activitatea a fost sistata pana pe data de 21 septembrie.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 4813 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, fiind inregistrate si 163 de decese asociate COVID-19. Cea mai recenta raportare pe 24 de ore arata ca in Prahova au fost diagnosticate cu COVID-19 74 de persoane, dintre care 10 cu varste sub 18 ani.