Prahova: Peste jumatate dintre copiii internati in centrul de plasament de la Filipestii de Targ, diagnosticati cu COVID-19

"Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un nou focar la un centru de plasament din Filipestii de Targ, din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, unde 18 persoane au avut rezultate pozitive la testarea SARS-CoV-2. Este vorba despre 13 beneficiari, cu varste intre 8 si 19 ani, dintre cei 23 testati si cinci angajati dintr-un total de 41. Conform DSP, angajatii depistati pozitiv au mers la spital in vederea evaluarii, iar beneficiarii au fost consultati la Spitalul Municipal Campina unde au si ramas internati. Ceilalti zece au fost testati negativ. Mai sunt asteptate rezultate pentru restul personalului angajat", informeaza, vineri, Prefectura Prahova.Conform celei mai recente raportari privind situatia imbolnavirilor, de joi pana vineri, 64 de prahoveni au fost diagnosticati cu COVID-19, numarul total al persoanelor infectate de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Prahova, fiind de 4.447. Din totalul celor confirmati de la inceputul epidemiei, 145 de prahoveni au decedat.Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 328, dintre care 300 de paturi sunt ocupate. Un singur loc pentru bolnavii cu COVID-19 era liber, vineri dupa-amiaza, la Terapie Intensiva, in timp ce unitatea mobila de terapie intensiva, a carei instalatie de climatizare s-a defectat in urma cu doua saptamani, este in continuare nefunctionala.