Probleme la un centru de examen din Alba. Se verifica camerele video dupa ce un parinte a reclamat ca profesorii ar fi dat subiectele rezolvate

Sunt verificate imaginile video si audio de monitorizare a salilor de la centrul de examen de la Colegiul National " Avram Iancu " Campeni. Mama unei eleve a reclamat faptul ca unii profesori supraveghetori ar fi distribuit in sali subiectele rezolvate la Matematica. Aceeasi situatie ar fi fost si la proba de Romana. Candidatilor le-ar fi fost permis sa vorbeasca si sa copieze la examen.Potrivit alba24.ro , intr-o sesizare inregistrata la ISJ Alba in 22 iunie, supraveghetorii "au dat ciornele de la un candidat la celalalt pentru a se inspira, (...) atat la limba si literatura romana, cat si la matematica", iar "profesorii organizatori si supraveghetori le-au permis candidatilor sa vorbeasca si sa copieze, dar nu in ultimul rand sa introduca subiectele rezolvate in salile de examen".Parintele care a transmis sesizarea sustine ca fiica sa este olimpica si ca se simt nedreptatiti ca "s-a lasat sa se copieze si sa se ajute intre ei (candidatii - n.r.)". De asemenea, a cerut masuri legale din partea ISJ, pentru "a verifica frauda " si "dascalii care vor fi gasiti vinovati sa fie destituiti din functia de conducere si din invatamant"."Conducerea ISJ Alba a inceput o ancheta interna, iar, daca vor fi sesizate fapte de natura penala, ne vom adresa autoritatilor abilitate", au transmis reprezentantii ISJ Alba.