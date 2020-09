Profesorul Rafila, despre cazul copilului de 8 ani, internat la Terapie Intensiva cu COVID-19: Un caz care merita toata atentia si compasiunea

"Este un lucru serios, categoric, dar pe de alta parte, daca va ganditi cate mii de persoane au fost la Terapie Intensiva de cand a aparut aceasta pandemie in Romania, ganditi-va ca asta inseamna extrem, extrem de putin. Vedeti ca in permanenta avem 500 de persoane la ATI si un singur caz de imbolnavire grava la copil. Sunt situatii, sigur, foarte traumatizante pentru parinti. Merita toata atentia si compasiunea, dar din fericire copiii fac foarte rar astfel de complicatii. Se intampla la fel si la gripa, la rujeola. Sunt situatii pe care nu putem sa le prevedem, dar din fericire sunt extrem de rare", a declarat la Digi24, reprezentantul Romaniei la OMS.Un baietel in varsta de 8 ani, din Buzau, a fost internat la Terapie Intensiva infectat cu virusul SARS-Cov-2. Copilul a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, o afectiune grava, care ar putea fi declansata chiar de coronavirus.Copilul a fost transferat de la Buzau la Spitalul Gomoiu din Capitala.Initial, doar parintii baiatului au fost diagnosticati cu COVID-19, iar testul celui mic a iesit negativ. La sfarsitul saptamanii, baiatul a facut febra, era somnolent si il durea capul, iar parintii l-au dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Buzau.Medicii de acolo l-au suspectat de menigo-encefalita si au decis sa il transfere la Spitalul Gomoiu din Capitala. Aici a fost testat din nou pentru COVID-19 si, de data acasta, testul PCR a iesit pozitiv.Copilul a fost internat la Terapie Intensiva, iar starea lui este stabila. Boala i-a afectat, insa, grav plamanii. Acesta este tratat de o echipa mixta de medici formata din anestezist, neurolog, pediatru si un infectionist.Este primul copil care ajunge la ATI cu noul coronavirus.