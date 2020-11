Raed Arafat a anuntat ca, atunci cand ii vine randul, se vaccineaza fara sa stea pe ganduri: Studiile arata ca aceste vaccinuri vor fi sigure

"Dupa injectie, e o perioada pana corpul tau face anticorpi impotriva virusului respectiv. Mai trebuie inclusiv o injectie de rapel la unele din vaccinuri. Mai trebuie, peste doua luni, sa faci o a doua injectie pe care daca nu o faci, prima injectie devine ineficienta. Nu este suficient sa fim 1.000 sau 2.000 vaccinati. In mod normal, ca sa ai un efect real de a intrerupe lantul de raspandire, trebuie sa ajungi vaccinezi intre 60 si 70% din populatie. Si acest lucru este clar ca va dura si nu va dura numai la noi, ci va dura in toata lumea. Ce faci prin vaccinare? In primul rand este ca te protejezi si protejezi si pe ceilalti din jurul tau. Asta este cert. Cu cat se vaccineaza mai multi (...) cu cat prevenirea raspandirii si revenirea la o stare cvasi-normala sa zicem este mai rapida", a declarat Raed Arafat, la Digi24, luni seara.Arafat a explicat ca nu doar Romania administreaza acest vaccin, ci si alte state din Europa."Este clar ca se va comunica, va deveni totul transparent, nu va fi nicio problema care sa lase sa se puna sub semnul indoielii corectitudinea si seriozitatea lucrurilor care se fac. Si atentie, nu suntem singuri, ce folosim noi o sa foloseasca toata Europa. Deci sa inteleaga lumea ca nici Guvernul francez nu vrea sa faca rau populatiei sale, nici Guvernul german nu va face acest lucru, nici orice alt guvern. Suntem toti impreuna in acest sens si achizitia de vaccinuri este una europeana. Asa ca se stie ca nu se va achizitiona ceva care nu reprezinta siguranta pentru populatia care il va primi", a mai declarat ArafatIntrebat cum i se pare ca mai multi medici pun umarul la campania impotriva acestui vaccin, secretarul de stat a declarat ca se astepta la asemenea reactii."Nu pot sa spun ca ma socheaza, m-am asteptat pentru ca stiu ca exista astfel de opinii. Este trist, nu este un lucru OK, pentru ca nu exista baza stiintifica la ce comenteaza colegii. Imi pare foarte rau. Sa vii sa arunci cateva date, asta nu inseamna stiinta. Stiinta este sa aduci lucruri concrete care sa spuna de ce tu spui aceste lucruri. Nu este OK si sa ai studii stiintifice. Studiile arata ca aceste vaccinuri care vor veni, vor fi sigure si vor putea fi administrate fara sechele si fara probleme", a declarat Arafat.Raed Arafat a mentionat ca acest vaccin ar putea avea, in cazul unora, si cateva efecte adverse de scurta durata."Deci asta este ce acum avem in fata noastra. Normal, pot fi, si colegii specialisti pot explica, anumite efecte secundare obisnuite care trec, nu va fi nicio problema cu ele. Astea toate vor fi explicate. Dar niciun medicament nu trece fara sa aiba posibile efecte secundare si nu vorbim de probleme majore aici. Dar fiecare vaccin va fi explicat, lucrurile vor fi foarte transparente", a declarat Arafat.De asemenea, Raed Arafat a precizat ca isi va face acest vaccin, atunci cand va primi unul."Va spun, personal, pentru mine, in momentul in care mi se spune, da, e randul sa te vaccinezi, eu ma vaccinez. Pentru ca nu stiu ca asta este solutia sa nu trec eu sau altii din jurul meu printr-o problema care pune viata in pericol si nu numai. Iti afecteaza viata pe o durata lunga, inca nu stim care este durata de impact a virusului asupra corpului. Pana acum vedem ca are un impact de lunga durata. Daca va disparea acest impact sau nu, inca e prea devreme sa spunem. Inca sunt oameni la un an de la infectie cu sechele pulmonare si cu sechele generale dupa infectie, oameni care au trecut mai usor prin infectie", a mai precizat secretarul de stat.