Ovidiu Raetchi, despre "formele fara fond" si sistemul Ro-Alert care a anuntat o ploaie "la 10 minute dupa ce se potolise"

"In contra directiei de azi in cultura romana", studiul lui Maiorescu din 1868, e cel mai incantator lucru care se studia pe vremea mea in liceele din Romania . E locul in care Maiorescu dezvolta, cu ironie si talent, teoria formelor fara fond: cum importam noi, romanii, de ochii lumii, institutii, expresivitate, concepte ("forme") din Occident, fara sa le patrundem cu adevarat si fara sa le transformam intr-un "fond" propriu. Sociologic vorbind, Maiorescu era in eroare cu aceasta teza conservatoare - iar Lovinescu va demonstra asta la fel de incantator, pentru ca modernizarea si sincronizarea ("occidentalizarea") chiar asa se produc, importand, imitand - la inceput caraghios, apoi tot mai convingator (forma creeaza fondul).Mi-am amintit de Maiorescu vazand cum functioneaza la noi sistemul Ro-Alert, care a transmis azi, in Bucuresti, un mesaj despre o ploaie care potolise de vreo 10 minute. Un exemplu perfect de institutie copiata din Occident fara mare convingere, ca sa fie bifata in niste documente oficiale. Pana in acest moment, de la inaugurare, singura utilitate Ro-Alert a fost sa inspire un val de glume pe Facebook.Dar pentru ca Lovinescu are dreptate, ar trebui sa ne asteptam ca, in curand, sistemul asta importat in lehamite sa devina cumva functional. Pentru ca forma creeaza fondul. Pentru ca institutiile copiate prind inevitabil radacini locale", a scris pe Facebook fostul politician.Ar fi totusi cazul ca teza lui Lovinescu sa se grabeasca putin 🙂 si sa se impuna asupra tezei lui Maiorescu cat inca mai conteaza - inainte sa fie prea tarziu, inainte sa avem cu adevarat nevoie de Ro-Alert intr-o criza serioasa, nu intr-o ploaie terminata.