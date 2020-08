Satu Mare: Muzeul Judetean a fost inchis dupa ce managerul institutiei a fost confirmat cu COVID-19

"Muzeul se inchide pana in 1 septembrie, sediul central, dupa-amiaza o sa facem o dezinfectie cu o firma autorizata in tot muzeul. Oamenii sunt in telemunca. (...) Nu se viziteaza. Dintre colegi nu suntem niciunul pe lista de la Directia de Sanatate Publica. Am stabilit sa ne anuntam daca unul dintre noi se imbolnaveste, daca are simptome sa comunice prin e-mailul institutiei, sa vedem. Ne ia tot timpul temperatura la poarta. El a avut simptome si tusea", a declarat Ardelean.Potrivit acestuia, starea managerului este relativ buna si isi face mai multe analize. Sectiile muzeului care functioneaza in alte spatii raman deschise.La nivelul judetului Satu Mare se afla in carantina la domiciliu 205 persoane, conform datelor prezentate de catre Institutia Prefectului. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 105 de vindecari si 9 decese cauzate de coronavirus