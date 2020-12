Lucian Bode, ministrul care a dormit in masina SPP implicata intr-un grav accident rutier, preia "Internele". Precedentul ministru a trimis politia sa negocieze cu interlopii

Dormea pe bancheta din spate

SPP: Autoturismul institutiei era in misiune

A inaugurat cate un crampei de autostrada

Cine este Lucian Bode

Averea lui Lucian Bode

Cine este Marcel Vela, ministrul prins in scandalurile interlopilor care se taie pe strazile Capitalei

Marcel Vela are un album papal de 6.000 de euro

Ce salariu ia Marcel Vela

Marcel Vela si scandalurile cu interlopii

Politia a plecat in miez de noapte sa negocieze cu interlopii

Astfel, Lucian Bode ar urma sa-l inlocuiasca pe ministrul in functie, Marcel Vela . Bode ocupa, in prezent, functia de ministru al Transporturilor in Guvernul interimar Ciuca, iar de numele sau se leaga un scandal notoriu privind un accident rutier produs in septembrie in judetul Arges.Din primele cercetari, autoturismul in care se afla ministrul Bode a intrat pe contrasens si a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ancheta a fost preluata de Parchetul Militar, avand in vedere ca a fost implicata o masina a SPP.Conform imaginilor filmate de un motociclist aflat in trafic , masina in care se afla Bode, avand semnalele acustice si luminoase pornite, a intrat pe contrasens si a depasit o coloana de masini, desi avea interzis, fiind linie continua. La scurt timp, masina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus si s-a oprit intr-un gard.Ulterior, Bode a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in momentele de dinaintea accidentului de masina in care a fost implicat, in drum spre Bucuresti, se odihnea pe bancheta din spate. Acesta a spus ca nu a avut motiv sa se grabeasca catre destinatie si ca pana la acel moment nu a fost preocupat de cum conduce angajatul SPP."Demnitarul nu are dreptul sa-i spuna soferului sa mearga mai tare sau mai incet, sa foloseasca sau sa nu foloseasca semnalele acustice si luminoase, daca masina e echipata. Demnitarul ii transmite soferului destinatia si ora la care doreste sa ajunga.Soferul SPP este singurul responsabil de traseul pe care il va urma si de ducerea in siguranta la destinatie a demnitarului. In astfel de deplasari nu exista "ne grabim", exista doar "ajungem in siguranta la destinatie".Am permis de conducere de 28 de ani. Nu mi-a fost retinut niciodata pentru vreo abatere de la normele rutiere. Credeti-ma ca am depasit de mult 1 milion de kilometri la volan", a spus Bode.El a mai spus ca are permis de conducere de 28 de ani si nu i-a fost retinut niciodata pentru vreo abatere rutiera.Ministrul a mai spus ca "absolut toate deplasarile pe care le-am facut am stat pe bancheta din spate, unde am posibilitatea sa citesc, lucrez sau sa ma odihnesc. Niciodata nu am fost preocupat cum conduce angajatul SPP in zecile mii de kilometri parcursi, pentru un motiv foarte simplu: pana duminica au condus impecabil.In momentele premergatoare incidentului, ma odihneam. Calatoream de 4 ore si jumatate.Regret nespus acest incident. Voi continua sa ma deplasez dintr-un capat in celalalt al tarii, respectand regulile de circulatie pentru a intensifica implementarea marilor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport de care Romania are atat de mare nevoie", a afirmat Lucian Bode"Un autoturism al Serviciului de Protectie si Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite conform legii, a fost implicat intr-un accident pe DN7, in judetul Arges.Masina, condusa de un angajat SPP, se deplasa pe acest drum in conditii de trafic extrem de agolmerat iar in zona localitatii Draganu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism.In urma impactului doar angajatul SPP a avut nevoie de investigatii medicale, starea lui de sanatate fiind buna.Serviciul de Protectie si Paza regreta disconfortul creat participantilor la trafic", a transmis SPP.Procurorii din Pitesti au declinat catre Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Pe 17 decembrie, Lucian Bode s-a laudat in sedita de guvern cu 90 de km de autostrada finalizati.Ultimul segment inaugurat a fost cel de aproximativ 6 kilometri din sectorul Predeal-Cristian din Autostrada Ploiesti-Brasov.Politicianul Lucian Nicolae Bode s-a nascut la 27 octombrie 1974, in Valcau de Jos, judetul Salaj.Este absolvent al Facultatii Electrotehnica si Informatica, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea.A mai facut cursuri de relatii internationale, securitate si buna guvernare sia re chiar si un master in Managementul Securitatii in Societatea Contemporana.Din 2001 pana in 2008 a fost inginer, purtator de cuvant si sef serviciu in cadrul S.C. Electrica S.A., Sucursala de distributie a energiei electrice Zalau. Din 2003 pana in 2008 a fost presedinte al sindicatului Electrica Zalau.Conform declaratiei de avere postate pe site-ul Camerei Deputatilor, are o casa in Zalau, judetul Salaj si un apartament in Cluj Napoca. Mai are si doua masini, unul marca Mercedes Benz si unul Volvo Referitor la finantele familiei Bode, pe declaratia de avere este trecut un overdtaft de 20.000 de lei si trei credite, doua in lei si unul in euro.Din indemnizatia de deputat, Lucian Bode a adus, in 2019, un venit de 118.592 de lei, iar de la Ministerul Transporturilor a luat 24.944 de lei. La acestea se adauga salariul sotiei educatoare la o gradinita din Zalau, de 60,789 lei dar si alocatia copilului cuplului Bode, in valoare de 1.602 lei.Lucian Bode il inlocuieste, la sefia Ministerului Afacerilo Interne, pe Marcel Vela, politicianul care venea, in geaca de piele, la 12 noaptea, sa spuna romanilor ce a decis pentru ei.ot el a anuntat fiecare ordonanta militara care avea sa schimbe vietile a milioane de oameni. A venit din Banat si are in mana unul dintre cele mai ravnite ministere.Marcel Vela s-a nascut pe 2 iunie 1963 in Armenis, judetul Caras-Severin. Nelu, cum il stiu satenii pe Marcel Vela, paraseste casa natala odata cu admiterea la Liceul "Traian Doda" din Caransebes. Locuieste la internatul liceului. Nu e printre elevii fruntasi, sustine fostul sau diriginte, dar poate lua un 7 daca se straduieste, scrie recorder.ro Este ministrul Afacerilor Interne si senator.Averea sa consta intr-un teren agricol de 1.000 de metri patrati, cumparat in 2013 si un apartament cu suprafata de 61 de metri patrati, mostenit in 2016 de la Maria Dorca, bunica sa, conform okmagazine.ro Ministrul nu detine autoturisme, in schimb are un album papal in valoare de 6.000 de euro. Pe langa cei 450.000 de lei si 31.000 de euro pe care ii are numerar, Marcel Vela mai are in banci putin peste 151.000 de lei. In 2018, ministrul a luat un credit in valoare de 38.000 de euro, scadent in anul 2022.In declaratia de avere, Marcel Vela a trecut si salariul pe care il ia lunar. Ca senator, acesta castiga anual 128.368 de lei. Ca ministru, primeste anual 27.409 lei. In concluzie, Marcel Vela castiga lunar de 12.981 de lei.In luna august 2020, un interlop celebru din Bcuuresti a fost omorat in urma unei incaierari legate de un joc de barbut, in cartierul Giulesti din Sectorul 6 al Capitalei. In acel moment s-a iscat un scandal imens si toata lumea cerea demisia sefilor din politie Fortele de ordine au fost scoase in strada si au inceput un maraton de controale, in zona unde a fost scandalul intre interlopi dar si in apropierea locuintelor acestora. Autoritatile se temeau ca vor incepe rafuieli si razbunari din partea familiilor celor implicati.Cateva zile mai tarziu, ministrul de Interne transmitea un mesaj prin care incuraja romanii sa aiba incredere in institutiile statului cu atributii in combaterea criminalitatii, despre care spune ca lucreaza impreuna pentru a-si face datoria.De asemenea, el a transmis si un mesaj pentru " clanuri, interlopi si raufacatori: Suntem cu ochii pe voi!".Dupa ce s-a laudat cateva zile cu descinderile si cativa infractori prinsi, o alta bomba avea sa zguduie Minsterul de Interne. S-a aflat ca sefii politiei s-au dus, in miez de noapte sa negicieze cu familia lui Emi Pian desfasuraea inmormantarii.In urma acestui scandal, pe care MAI s-a straduit sa il tina sub tacere, seful politiei, Liviu Vasilesu, si-a dat demisia, desi a sustinut ca nu a facut nimic ilegal si ca a pus mai presus siguranta cetateanului decat imaginea politiei.Tot Vela, pe perioada starii de urgenta, anunta ordonantele militare in baza carora se luau decizii privind restrictiile impuse. Anunturile se faceau in miez de noapte si, alaturi de ministru venea si Raed Arafat si, uneori si ministrul Sanatatii.Citeste si: