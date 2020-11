Seful Bisericii Ortodoxe a Greciei, spitalizat cu COVID-19 la Atena, unde este internat si arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe a Albaniei

"Ca masura de precautie, medicul sau i-a recomandat spitalizarea. Azi el nu a facut febra si are o stare generala buna", se arata in comunicat.Ieronim a fost transferat la Spitalul Evangelismos, cel mai mare din capitala greaca, unde este spitalizat de zece zile si arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe din Albania, Anastasios, care s-a imbolnavit si el de COVID-19."Particip personal la proba miilor de frati din tara noastra si milioanelor din lume", a declarat arhiepiscopul."Particip la angoasa, durerea si frica tuturor, pe care o vom depasi cu totii, prin credinta noatra in Dumnezeu", a adaugat el.Ieronim a fost testat negativ vineri cu un "test rapid" dupa care s-a intalnit personal, la Patriarhie, cu premierul Kyriakos Mitsotakis.Premierul elen a fost testat negativ marti, inainte sa plece intr-o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite (EAU), a anuntat, joi, un purtator de cuvant al Executivului, Stelios Petsas.In cadrul celei de a doua izolari impuse in Grecia de la 7 la 30 noiembrie, Guvernul grec a dispus suspendarea tuturor slujbelor religioase fizice in toate lacasele de cult din tara.Slujbele Bisericii Ortodoxe - majoritara in Grecia - continua sa fie oficiate exclusiv pentru cler.Numai rugaciunle individuale raman autorizate in biserici deschise publicului, in afara serviciilor religioase.Insa bisericile din Grecia sunt criticate de la prima izolare din cauza ca au incalcat restrictiile si au continuat sa practice comuniunea.Biserica insista asupra unei absente a riscului unei contaminari in cursul acestui ritual in care painea este inmuiata in vin in acelasi caliciu.Guvernul a anuntat, in mai multe randuri, ca practicarea comuniunii tine de "responsabilitatea individuala", in pofida riscurilor unei contaminari, evocate de catre unii oameni de stiinta.