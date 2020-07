Suma uriasa pe care o plateste statul roman pentru un pacient COVID-19. 168.000 de lei pentru sapte zile de spitalizare

Valoarea apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui singur bolnav, potrivit adevarul.ro . Managerul SMC. dr. Calin Tiu, spune ca totul este legal, iar bolnavul nu va plati nimic. S-a ajuns in aceasta situatie dat fiind ca in luna aprilie, la spitalul din Campina au fost foarte putin pacienti internati, iar toate cheltuielile aferente unei unitati medicale s-au impartit la numarul de bolnavi tratati."Acesti bani nu sunt platiti de catre pacient, ci sunt suportati de catre sistem. Este vorba despre un deviz de plata. Noi, prin lege, suntem obligati sa atasam documentelor de externare si aceste devize de plata.Exista un Ordin al Ministerului Sanatatii din 2008 care stabileste exact cum se calculeaza acest deviz. Ideea este urmatoarea: in deviz apar cheltuielile cu pacientul, cat au costat medicamentele, procedurile, iar la sfarsit se adauga intraga cheltuiala a spitalului pe luna respectiva impartita pe numar de zile de spitalizare, deci pe pacient", explica dr. Calin Tiu, managerul SMC Campina, citat de sursa mentionata.Potrivit devizului, un pacient bolnav de COVID-19, care a stat internat sapte zile in luna aprilie in spitalul din Campina, a primit mancare de 49 de lei, medicamente de 43 de lei, i s-au facut analize de 172 de lei, iar restul pana la 168.261,969 lei reprezinta "cheltuieli aferente spitalizarii".