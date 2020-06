Tragedie la Institutul de Psihiatrie "Socola". Un pacient s-a sinucis dupa ce s-a baricadat in salon

Ziare.

Potrivit sursei citate, barbatul, care a ajuns in cursul dupa-amiezii de marti in regim de urgenta psihiatrica,a fost internat intr-o rezerva din sectia I a unitatii medicale si pus sub tratament, iar miercuri dimineata, in jurul orei 4.30, acesta si-a pus capat zilelor folosind un ciob de sticla. Pentru a se asigura ca nu va fi salvat, acesta a blocat usa punand patul in dreptul acesteia, ulterior fiind gasit de personalul medical intr-o balta de sange. "Toate gandurile noastre sunt alaturi de familia acestuia, din nefericire, suicidul este o realitate in psihiatrie. Personalul medical si-a facut datoria, toti au facut ce este omeneste posibil. Momentan, este o cercetare in curs, nu putem oferi informatii suplimentare", a declarat Bogdan Saramet, managerul spitalului, citat de Ziarul de Iasi