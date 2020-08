CORONAVIRUS Numarul de cazuri noi si decese continua sa ramana ridicat: 1.350 de infectii si 43 de decese, raportate in ultimele 24 de ore. 448 de pacienti, internati la ATI

Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 29.872 depacienti au fost declarati vindecati si 6.204 depacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national,, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Braila, Brasov, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani, 2 la categoria de varsta 40-49 ani, 5 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 13 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 13 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 9 decese la categoria de peste 80 de ani.In unitatile sanitare de profil, nuPana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.364.759 de teste. Dintre acestea 21.444 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.211 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 8.233 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 6.614 depersoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.215 depersoane se afla in izolare institutionalizata.De asemenea, 20.040 depersoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 170 de persoane.