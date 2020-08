Universitatea din Sibiu lanseaza cea mai mare competitie interna de granturi de cercetare din tara

"Este cea mai mare competitie de granturi interne (finantate din resurse proprii) organizata pana in prezent de vreo universitate romaneasca, atat prin bugetul total al competitiei, cat si prin sumele alocate fiecarui grant. Astfel, se estimeaza ca din bugetul competitiei vor fi finantate sase granturi de excelenta, al caror buget individual va depasi suma de 150.000 euro. Cele sase granturi vor fi repartizate dupa cum urmeaza: trei pentru stiintele naturii, stiintele exacte si stiintele ingineresti, doua pentru stiintele sociale si unul pentru stiintele umaniste. Granturile vor fi finantate din donatia Hasso Plattner acordata Universitatii 'Lucian Blaga' din Sibiu, mai exact din fondurile Centrului de Transfer de Cunoastere HPI-ULBS. Indicatorii de rezultat ai competitiei vizeaza crearea de noi locuri de munca pentru tinerii cercetatori, publicarea de lucrari in reviste internationale de top, dar si atragerea prin participarea la competitiile nationale si internationale de cercetare a unor fonduri cu o valoare cel putin egala acelora primite din partea ULBS", se precizeaza in comunicatul ULBS.Scopul general al competitiei ULBS-HPI-ERG este incurajarea nucleelor de excelenta din ULBS pentru o mai buna afirmare a acestora atat pe plan international, cat si in mediul non-academic."Asa cum am promis inca dinainte de a-mi incepe mandatul, vom stimula performanta si vom cultiva meritocratia. Universitatea noastra dispune de foarte multe resurse competitive pe zona de cercetare. Trebuie doar ca acestea sa fie identificate corect si stimulate corespunzator", a declarat rectorul ULBS, Sorin Radu.In acest sens, Granturile de Excelenta se inscriu intr-o serie mai ampla de actiuni pe care conducerea ULBS le-a luat in ultimele luni pentru stimularea activitatii de cercetare la nivelul institutiei. Aceste actiuni mai includ Competitia de granturi interne (cu un buget de aproximativ de 125.000 euro), investitiile in Laboratorul de Biologie Moleculara (aproximativ 250.000 euro), precum si finantarea centrelor de cercetare recunoscute la nivelul ULBS (aproximativ 600.000 euro). Toate aceste actiuni sunt finantate din donatia Hasso Plattner.