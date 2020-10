Valcea: 56 de focare de COVID-19 active in diverse institutii si spitale. Trei sferturi dintre bolnavii internati sunt cazuri medii si grave ale bolii

"Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica, pe teritoriul judetului Valcea au fost confirmate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, 3.904 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In prezent, in unitatile sanitare dedicate din judetul Valcea se afla internate 177 persoane confirmate pozitiv, starea de sanatate a acestora fiind urmatoarea: 44 sunt asimptomatice si cu forme usoare ale infectiei, 124 au forme medii si 9 sunt internate in sectia ATI. La momentul actual, in judet, sunt active 56 de focare de SARS-CoV-2, in centre rezidentiale, unitati sanitare, la agenti economici, cluburi sportive si in cadrul institutiilor publice". informeaza, miercuri seara, Prefectura Valcea.Doar in ultimele doua zile, sapte localitati din judet au inregistrat cresteri ale incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba despre comunele Salatrucel (3,64 la mie ), Stefanesti (3,14 la mie ), Sutesti (2,36 la mie ), Mitrofani (2,11), Orlesti (1,72 la mie ), Galicea (1,62 la mie ) si Glavile (1,58 la mie ).In aceste conditii, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea a decis ca, din 23 octombrie, acestea sa treaca la aplicarea masurilor prevazute in H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.Incidenta cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele doua saptamani in judetul Valcea este de 2,49 cazuri la o mie de locuitori, in scadere fata de luni, 19 octombrie, cand s-a inregistrat o rata de 2,52 cazuri la o mie de locuitori. In calculul ratei de infectare nu au fost luate in calcul focarele din centrele rezidentiale si din spitale