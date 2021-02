Viceprimarul din Botosani, in varsta de 47 de ani, internat in spital cu COVID-19.

Viceprimarul Botosaniului, in varsta de 47 de ani, a fost confirmat pozitiv in cursul zilei de marti, iar, ulterior, pe fondul starii sale de sanatate, a fost spitalizat."Din cate am aflat, e o forma medie a bolii. Se afla sub supravegherea cadrelor medicale de la Sectia de boli infectioase", a precizat directorul Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei.Liviu Toma, care se afla la primul mandat de viceprimar, este coordonatorul organizatiei din Botosani a Partidului Pro Romania.