Zvonuri lansate pe piata despre presupusa defectare a sistemului informatic de evidenta a persoanelor. "Aceasta informatie este de tip fake news"

Este vorba despre reteaua prin intermediul careia se verifica, in acest context, informatiile privitoare la fiecare alegator in parte.Redam, mai jos, comunicatul MAI:"Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public, referitoare la asa-zise defectiuni ale,, sistemului informatic de evidenta a persoanelor", facem urmatoarele precizari:Aceasta informatie este de tip,, fake news". Subliniem faptul ca Sistemul National Informatic privind Evidenta Persoanelor functioneaza in parametrii normali, nefiind afectate serviciile prestate cetatenilor cu privire la emiterea/eliberarea actelor de identitate sau colaborarea cu alte institutii.In prezent, dar si in perioada premergatoare datei privind desfasurarea alegerilor locale, nu exista si nu a existat nicio procedura de interventie la Sistemul respectiv, iar serviciile care deservesc solicitarile cetatenilor privind eliberarea actelor de identitate se deruleaza in conditii de normalitate, fara a fi afectate.In contextul organizarii si desfasurarii alegerilor pentru administratiile publice locale in data de 27 septembrie 2020, la recomandarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare, care functioneaza in subordinea autoritatilor locale, au program cu publicul atat astazi, 26 septembrie, in intervalul orar 08.00 - 16.00, cat si maine, 27 septembrie, in intervalul orar 07.00 - 21.00.Recomandam tuturor cetatenilor sa acceseze site-ul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, de la locul de domiciliu sau resedinta in vederea cunoasterii programului de lucru cu publicul.Totodata, va aducem la cunostinta ca, in aceasta perioada, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor solutiona, cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorarii sau anularii actului de identitate detinut anterior.Recomandam tuturor sa se informeze doar din surse oficiale, pentru a evita dezinformarea si va asiguram ca, de fiecare data, informatiile de interes public vor fi transmise cu celeritate".