Barbat acoperit de un mal de pamant intr-o comuna din Cluj

Barbatul este inconstient, iar echipajele de interventie incearca sa-l scoata."O autospeciala, un echipaj SAJ si doua buldoexcavatoare din cadrul Primariei Tureni actioneaza in aceste momente pentru a scoate un barbat surprins sub un mal surpat de pamant, la o adancime de cca 4 m. Barbatul era in stare de inconstienta, in momentul sosirii pompierilor, si era acoperit de pamant pana la nivelul gatului", a transmis ISU Cluj.Sursa citata a precizat ca incidentul s-a produs intre localitatile Tureni si Petresti.Echipajele de pompieri se straduiesc sa extraga victima de sub pamantul surpat."Excavatoarele au putut fi utilizate pana la un moment dat, iar acum se scoate pamantul cu lopeti si alte ustensile", a mai transmis ISU Cluj.