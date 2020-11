Salaj: Propunere de carantina incepand cu data de 5 noiembrie pentru Zalau, Jibou si Cehu Silvaniei

In localitatile mentionate, autoritatile judetene propun instituirea unor masuri obligatorii pentru toate persoanele care se afla permanent sau tranziteaza zona, printre care: limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta a respectarii acestei masuri; evaluarea de catre Directia de Sanatate Publica Salaj a oportunitatii si prioritizarii de testare a persoanelor si transmiterea solicitarilor de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica/Ministerul Sanatatii si stabilirea, prin grija administratiilor publice locale si a Inspectoratului de Politie Judetean Salaj a rutelor ocolitoare, cailor majore de circulatie care tranziteaza zona.De asemenea, se propun: interzicerea evenimentelor private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise si deschise; suspendarea activitatii operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, inclusiv al teraselor, in interiorul si exteriorul cladirilor; inchiderea salilor de jocuri de noroc si a structurilor de primire turistica, cu exceptia persoanelor care efectueaza deplasari in interes profesional, interzicerea adunarilor publice, spectacolelor si/sau concertelor, activitatilor private pentru copii in spatii inchise, a organizarii pietelor pentru produse nealimentare, a targurilor, oboarelor, iarmaroacelor si pietelor de vechituri si a tuturor activitatilor si competitiilor sportive colective care se desfasoara in spatii inchise sau deschise, cu exceptia celor profesioniste organizate de federatiile de profil.Slujbele religioase vor putea fi organizate doar in exteriorul cladirilor, cu exceptia celor la care participa doar personalul bisericesc, oficializarea starii civile se va putea face cu prezenta a maximum 20 de persoane in exteriorul cladirilor si opt persoane in interiorul cladirilor, iar oficierea slujbelor de inmormantare , doar in exteriorul cladirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane.Totodata, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, prezente in spatii publice inchise si deschise si se suspenda cursurile/activitatile in sistem "fata in fata" pentru elevii/prescolarii tuturor unitatilor de invatamant.Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor in intervalul orar 23,59 - 6,00 va fi interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Dupa emiterea Ordinului Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantinare zonala pe o perioada de 14 zile, pentru municipiul Zalau si orasele Jibou si Cehu Silvaniei, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj va adopta o hotarare cu masurile care se vor impune pentru zona carantinata. Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta vor analiza setul de hotarari pentru carantinare si vor particulariza masurile adoptate la specificul local.