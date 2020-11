CJSU Timis propune carantina zonala pentru doua orase care au depasit incidenta de opt cazuri la 1.000 de locuitori

Propunerea vine dupa ce opt localitati din Timis au intrat in carantina de joi. Potrivit unui comunicat de presa de vineri seara al Prefecturii Timis, orasele Ciacova si Sannicolau Mare vor intra in carantina zonala."Prefectul Liliana Onet a convocat, astazi, sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia, tinand cont de propunerea Directiei de Sanatate Publica Timis si avizele Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Combatere al Bolilor, acordate in urma analizei situatiei existente la nivelul judetului si a unor localitati unde incidenta este crescuta: Sannicolau Mare de 8,56/1000 de locuitori si Ciacova de 9,99/1000 de locuitori s-au emis doua hotarari. Aceste hotarari se vor transmite Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei pentru emiterea Ordinelor Comandantului Actiunii privind instituirea masurii de carantina zonala. Carantina s-a cerut pentru: orasul Sannicolau Mare si orasul Ciacova. Carantina se va institui incepand cu data si ora prevazute in Ordinele Comandantului Actiunii", se arata in comunicat.Joi dimineata, localitatile Ghiroda (fara satul apartinator Giarmata Vii), Dudestii Noi, Dumbravita, Becicherecu Mic, Fibis, Giroc (cu satul apartinator Chisoda), Pesac, Mosnita Noua (cu satele Mosnita Veche, Albina, Urseni, Rudicica) au intrat in carantina zonala.Oamenii pot iesi din case doar cu adeverinte de la angajator, legitimatii ori declaratii pe propria raspundere pentru a merge la serviciu, pentru a asigura asistenta medicala ori sociala sau pentru urgente . Au fost inchise restaurantele, terasele, salile de festivitati si interzise evenimentele publice. Masca este obligatorie peste tot, iar slujbele religioase se tin cu cel mult 8 persoane.Amenda pentru nerespectarea carantinei este intre 500 si 10.000 de lei.