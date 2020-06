Egiptul pregatit sa intervina "direct" in Libia

Ziare.

Cu sustinerea Ankarei, fortele loiale GNA - cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU - au obtinut importante victorii de la inceputul lui iunie, eliberand intreg nord-vestul Libiei.Trupele rivale maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei sprijinit printre altii de Egipt, au fost obligate sa cedeze teren in ultimele saptamani, semn al esecului ofensivei lor asupra capitalei Tripoli, lansata in aprilie 2019.Fortele GNA sunt in prezent incetinite in avansul lor spre orasul Sirte de pe malul Marii Mediterane, punct strategic spre estul tarii si sub controlul maresalului Haftar.Oras natal al fostului dictator Muammar Gaddafi - alungat de la putere si ucis in 2011 -, Sirte, impreuna cu Al-Jufra mai la sud, reprezinta o "linie rosie", a subliniat al-Sisi intr-o declaratie televizata.Daca aceasta linie este depasita, securitatea Egiptului, care imparte o frontiera permeabila cu Libia, va necesita o "interventie directa" a fortelor egiptene in tara, a declarat el."Orice interventie directa a Egiptului a devenit legitima la nivel international, fie din punctul de vedere al Cartei ONU privind legitima aparare, fie ca se bazeaza pe singura autoritate legitim aleasa de poporul libian: Parlamentul libian" cu sediul in estul tarii, a mai afirmat al-Sisi."Daca poporul libian ne solicita sa intervenim, este un semnal adresat lumii ca Egiptul si Libia impartasesc interese comune, securitatea si stabilitatea", a adaugat el.La randul sau, Ankara a cerut sambata retragerea trupelor maresalului Haftar din orasul Sirte ca o conditie prealabila oricarui armistitiu