Interventiile in forta de la protestele de dupa moartea lui George Floyd, investigate de Departamentul de Justitie al SUA

Inspectorul general Michael Horowitz a spus ca biroul sau lanseaza o investigatie referitoare la acuzatiile ca agenti federali au folosit o forta excesiva impotriva unor protestatari pasnici in Portland si o evaluare separata a actiunilor intreprinse impotriva protestatarilor din Lafayette Square, situata in apropierea Casei Albe, pe 1 iunie.In ultimele zile, parlamentari democrati au trimis o scrisoare prin intermediul careia au cerut o investigatie, pe fondul ingrijorarilor ca procurorul general William Barr si secretarul pentru Securitate Interna Chad Wolf folosesc agenti federali pentru "a suprima activitati protejate de Primul Amendament".Primul Amendament al Constitutiei americane protejeaza dreptul de partiicipare la adunari pasnice.Horowitz a spus ca se va coordona cu autoritatea de supraveghere interna din Departamentul de Securitate Interna in timpul investigatiei sale referitoare la folosirea excesiva a fortei in Portland, o ancheta solicitata de procurorul SUA din Districtul Oregon, pe langa democratii din Camera Reprezentantilor.Casa Alba nu a comentat imediat anuntul. Un purtator de cuvant al Federal Protective Service, parte a Departamentului de Securitate Interna, a refuzat sa comenteze o investigatie in curs.