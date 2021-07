Cosmarul marilor arsi in Romania: inca o data salvati la limita de transferul in lumea civilizata. Cate paturi mai sunt in tara

1 Martie, o alta tragedie, pacientii, transferati in Belgia si Austria

Premierul Citu si-a asumat interventia pentru acest transfer.Luni, in jurul orei 11.00, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, i-a dus de urgenta in Germania pe cei doi pacientii care au suferit arsuri de 35% pe suprafata corpului, in explozia de la Petromidia.Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii Nationale si de Reprezentantii Rompetrol . Avionul militar a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni catre Offenbach, unde cei doi raniti vor fi tratati intr-o clinica specializata."Acestia sunt stabili si, in continuare, in coma indusa. Pe durata zborului, colegii vor fi monitorizati de o echipa medicala formata din specialisti din cadrul UPU- SMURD Bucuresti si ai Ministerului Apararii Nationale.Dorim sa multumim autoritatilor pentru implicarea si sprijinul in identificarea si finalizarea procedurilor medicale pentru transferul colegilor raniti in Germania, in circa 72 de ore", a transmis Rompetrol luni dimineata.Pe de alta parte, duminica, premierul Florin Citu spunea ca a intervenit ca cei doi raniti sa fie transferati in strainatate."Ma bucur ca in urma interventiei mele, cele doua persoane, care in prezent sunt internate la Spitalul Floreasca, vor fi transferate in strainatate. Cel mai probabil, transferul ar urma sa fie facut maine (luni, n.r.). De fiecare data trebuie sa ne intereseze un singur lucru: pacientul sa aiba parte de cel mai bun tratament", a scris seful Guvernului pe Facebook Reprezentantii Petromidia au transmis ca cei doi pacienti vor fi transferati pe cheltuiala companiei.Doi pacienti cu arsuri grave suferite in incendiul produs luni, 1 martie, la fabrica de produse din Titei din localitatea Inotesti, Prahova, au fost transferati, doua zile mai tarziu, in clinicile de mari arsi din Belgia si Austria. Unul dintre pacienti avea arsuri pe 60% din suprafata corporala, iar celalalt pe 70% din corp.Ambii aveau afectate caile aeriene si se pare ca in Romania nu aveau sanse de supravietuire.In noimebrie 2020, Catalin Denciu, medicul erou care a sarit in foc pentru a-si salva pacientii COVID-19 imobilizati in paturile din ATI, a fost dus in Belgia. DEja medicul este acasa si se recupereaza in Romania.Si exemplele pot continua cu unii dintre ranitii de la Colectiv care, pana la urma au fost trimisi in strainatate, dupa ce autoritatile au incercat sa ii tina in tara, desi mureau, pentru a acoperi, probabil, lipsurile sistemului sanitar.Desi in Romania se inregistreaza anual intre 600 si 800 de cazuri de mari arsi, cele mai multe din Europa, se pare ca nu avem niciun centru performant specializat in tratarea marilor arsi.Marii arsi sunt considerati pecientii cu arsuri pe suprafata corporala mai mare de 20% din suprafata corporala sau au arsuri asociate cu politraumatisme, ori fac parte din categoria vulnerabila.In prezent, conform celor mai recente date transmise Ziare.com de Ministerul Sanatatii, avem 27 de paturi de mari arsi, mai mult de jumatatea dintre acestea fiind in Bucuresti. Astfel, sase dintre acestea sunt la Spitalul Floreasca, cinci la Spitalul de Arsi din Bucuresti, 10 la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu". Celelalte se impart intre Spitalele judetene din Timisoara, Iasi si Brasov.Insa, desi pare paradoxal, se pare ca tocmai Spitalul de Arsuri din Bucuresti, nu poate prelua politraume Conform Ordinului nr. 476 din 27 aprilie 2017 privind organizarea si functionarea structurilor care acorda asistenta medicala si ingrijirea bolnavilor cu arsuri, un centru pentru arsi trebuie sa detina banca de piele acreditata sau acces la banca de piele acredita.Pentru ca Romania nu detine o astfel de banca, iar pentru pacientii cu arsuri grave pe suprafete mari din corp nu se poate realiza autogrefa, acestia sunt transferati in alte spitale din Europa unde pot fi tratati.In luna decembrie 2020, a fost publicat, in sfarsit, in Monitorul Oficial, Mecanismul de transfer la spitale din strainatate al pacientilor cu arsuri grave (mari arsi) care nu pot fi tratati in tara.Documentul a fost elaborat de medici si de supravietuitori ai incendiului din clubul Colectiv. La elaborarea lui s-a inceput sa se lucreze acum mai bine de 2 ani, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al Sorinei Pintea, iar proiectul de act normativ era aproape finalizat la momentul plecarii acesteia de la conducerea institutiei.Transferul este cerut de familie, in cele mai multe cazuri, chiar rudele sunt cele care gasesc si clinica si locul liber in care poate fi dus un pacient cu arsuri grave.- Comisiile care vor analiza dosarul medical al pacientului si vor stabili necesitatea transferului pacientilor cu arsuri grave in strainatate se vor constitui la nivelul unitatilor sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave.- Acestea vor aproba transferul numai pentru cazurile care intrunesc criteriile de internare in centrele pentru arsi conform prevederilor din Ordinul ministrului sanatatii nr. 476/2017.- Comisiile vor fi formate din 3 membri: medicul curant al pacientului, un medic in specialitatea anestezie si terapie intensiva si un medic in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva sau chirurgie generala, dupa caz, desemnati in prealabil prin decizie a directorului medical al unitatii sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave, tinand cont de graficul lunar al garzilor.- Aceste comisii se intrunesc in regim de urgenta la solicitarea medicului curant al pacientului, in maxim 2 ore de la primirea cazului, analizeaza dosarul medical al pacientului si, dupa caz, aproba transferul motivat.- Deciziile comisiilor se iau prin consens si se transmit Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea transferului catre unitati specializate in strainatate.